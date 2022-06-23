بالصور.. عرض عسكري لخريجي الورشة العسكرية من كتائب الدعم والاسناد بالحديدة

نظمّت قيادة كتائب الدعم والإسناد بمحافظة الحديدة، اليوم الخميس، عرضاً عسكرياً لخريجي الورشة العسكرية من كتائب الدعم والإسناد بالمحافظة.

وفي الحفل، أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي تحركات للعدو، مشيداً بدور كتائب الدعم والإسناد في التصدي للعدو والعرض المهيب.

فيما أكد قائد كتائب الدعم والإسناد، اللواء قاسم الحمران، أن كتائب الدعم والإسناد هم جنود بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي؛ وقوة مسلطة على العدو والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأشار إلى جهوزية كتائب الدعم والإسناد للمعركة البحرية كما هي في أعلى استعدادها بالبر.. متوّعداً بالاقتصاص من قوى العدوان التي ارتكبت الجرائم الوحشية واللا أخلاقية في حيس والتحيتا والمناطق التهامية والمناطق المحتلة أجمع.

فيما جدد الخريجون الولاء والعهد لله والوطن والقيادة بالمضي قدماً في الدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات، مشيرين إلى أن الحديدة ستظل الحصن الحصين في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

الجدير بالذكر أن العرض المهيب لقوات الدعم والاسناد يأتي ضمن سلسلة من العروض العسكرية في مختلف المحافظات تحت شعار “قادمون بجحافل جيوشنا”.