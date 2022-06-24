الجوبي: السبت 9يوليو اول ايام عيد الاضحى المبارك

قال الفلكي اليمني احمد محسن الجوبي ان عيد الاضحى المبارك ١٤٤٣ سيصادف يوم السبت ٩ يوليو ٢٠٢٢.

وأضاف الجوبي في صفحته على الفيسبوك أن اول العشر من ذي الحجة سيكون يوم الخميس ٣٠ يونيو.