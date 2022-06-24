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الجوبي: السبت 9يوليو اول ايام عيد الاضحى المبارك

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قال الفلكي اليمني احمد محسن الجوبي ان عيد الاضحى المبارك ١٤٤٣ سيصادف يوم السبت ٩ يوليو ٢٠٢٢.

وأضاف الجوبي في صفحته على الفيسبوك أن اول العشر من ذي الحجة سيكون يوم الخميس ٣٠ يونيو.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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