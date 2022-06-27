أقامت المنطقة العسكرية المركزية اليوم الإثنين 28 ذو القعدة 1443 هـ والموافق 27 يونيو 2022م وبرعاية قائد المنطقة اللواء/ عبدالخالق بدرالدين الحوثي حفل تخرج دفعة “البأس الشديد” لجميع التشكيلات العسكرية بالمنطقة.

وشهد الحفل المهيب عروض عسكرية أقامها الخريجين البالغ عددهم 3 ألاف جندي أظهروا فيها جانب من مهاراتهم العسكرية، مبدين استعدادهم للتضحية في سبيل الله وحماية الدين والوطن من أطماع الغزاة والمحتلين.

وحضر الحفل عدد كبير من قادة ألوية وتشكيلة المنطقة العسكرية وعدد من القيادات المدنية بينهم وزير الإعلام/ أ. ضيف الشامي الذي ألقى كلمة خلال الحفل حيا فيها الخريجين من ميادين الشرف والبطولة وميادين الجهوزية والإستعداد.

وأشار الشامي إلى قوى العدوان “حتى وإن دخلوا في هدنة إلا أنهم استخدموها لترتيب أوضاعهم وتجهيز أنفسهم”، مشدداً على ضرورة أن نكون في أعلى مستويات الجهوزية والاستعداد “لأننا مرتبطين بالله ونستمد منه قوتنا”.

وأكد وزير الإعلام أن العدو راهن من الهدنة على الخمول والكسل للجيش واللجان الشعبية، لكن ما ظهر عكس ذلك تماماً، إذ أثبت المؤمنون أنهم ليسوا نائمين ولا أحد يخشى كيد قوى العدوان ومؤامراتهم.

وأضاف بأن “هذا الاستعداد والجهوزية كفيل بأن يصيب العدو في مقتل”، لأن “هذه الأمة لا تغفل لأنها تستمد جهوزيتها وقوتها من الله فهو من يرعاها ومن يؤيدها”.