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فضيحة مدوية.. محافظين في حكومة المرتزقة يتبادلان تعيين اولادهم بمناصب رفيعه بالدولة (وثائق مسربة)

اظهرت وثائق مسربة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وتناولتها عدد من المواقع الاخبارية فضيحة فساد مدوية لمحافظي ذمار والبيضاء المعينين من قبل حكومة ما تسمى الشرعية الموالية لتحالف العدوان.

الوثيقة كشفت عن عملية فساد إداري وتخادم بين مسؤولين في الحكومة بتعيين اولادهم بمناصب رفيعة بالدولة، في مشهد يعكس حالة الفساد المستشري في كافة مفاصل ما بقي لدينا من دولة

حيث أظهرت الوثيقة الأولى قيام محافظ البيضاء بتعيين نجل محافظ ذمار مستشارا له.

فيما بينت الوثيقة الثانية قيام محافظ ذمار بتعيين نجل محافظ البيضاء مستشارا له.

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