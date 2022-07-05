للاتجاه نحو الإكتفاء الذاتي.. 8 مشاريع زراعية ب712 مليون ريال بالعاصمة صنعاء وتنفيذ مجسم للفدائي (طومر)

ناقش مجلس إدارة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في اجتماعه اليوم برئاسة أمين العاصمة رئيس المجلس حمود عباد، آلية تنفيذ موجهات قائد الثورة فيما يخص القطاع الزراعي والنهوض به.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية بمحلي الأمانة حمود النقيب وشرف الهادي ووكيل الأمانة للشئون الزراعية محمد سريع، والمدير التنفيذي للوحدة المهندس عبدالملك الأنسي، المشاريع الزراعية ذات الأولوية والمعتمدة ضمن الخطة التنموية للوحدة للعام الحالي، وإجراءات استكمال الدراسات الخاصة بها.

ووافق الاجتماع على الدراسات والتصاميم المقدّمة من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، لعدد ثمانية مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت 712 ملايين ريال، ضمن موازنة السلطة المحلية بأمانة العاصمة للعام الحالي.

واستعرض المهندس الآنسي، قائمة المشاريع التي شملت أحواض حصاد مياه الأمطار في كليتي الهندسة والزراعة بجامعة صنعاء، وقناة تغذية حوض حصاد مياه الأمطار، وتوسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين الوسائل التعليمية لكلية الزراعة (إنشاء مدرج دراسي)، وإنشاء أربع قاعات دراسية بكلية الطب البيطري.

وتضمنت المشاريع دعم أنشطة القطاع النباتي وترميم مبنى المستشفى البيطري وتصفية وتعميق البئر الارتوازية بمديرية شعوب، وتأهيل وتفعيل المسلخ المركزي وفروعه وترميم وكذا تأهيل مشاتل دار سلم النموذجي وحديقة الثورة، وتنظيف وتعميق كرفانة الرئاسة.

وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، أهمية اضطلاع الجميع بالمسئولية في تنفيذ توجيهات قائد الثورة والتركيز على الأولويات والمشاريع التنموية سيما في مجال التنمية الزراعية والاهتمام بالأسواق ودعم المنتجات المحلية وتبني النشاط الاقتصادي في المجتمع المحلي.

وحث على أهمية حشد الطاقات واستغلال كافة الموارد المتاحة والتوسع بالأراضي الزراعية بمديريات بني الحارث ومعين والسبعين وشعوب والاهتمام بها، وتشجيع المبادرات المجتمعية في تنفيذ أنشطة زراعية واقتصادية.

وأشار عباد إلى الحرص على ترجمة موجهات قائد الثورة التي أعلنها خلال لقائه بأبناء العاصمة، وفق مصفوفة العمل والمسارات المحددة بما يكفل إحداث تحولات نوعية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية وخدمة المواطنين.

وكان الاجتماع وجه بتكليف عضو الهيئة الادارية حمود النقيب، بمتابعة قطاع الأشغال العامة والمشاريع لاستخراج دراسة فنية تخص أحواض حصاد مياه الأمطار جوار جمرك المطار، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بإعداد دراسة لعمل مصيدة مائية في بستان الهبل بصنعاء القديمة.

كما تم توقيع عقد مشروع تنفيذ أعمال مجسم للفدائي الشهيد أبو فضل طومر، بدعم صندوق النظافة والتحسين بالأمانة وتنفيذ الوحدة التنفيذية لإنشاء وتطوير الطرق بالأمانة. حضر الاجتماع مدير مكتب الزراعة والري بالأمانة إبراهيم شرف، وعدد من مدراء المشاريع والمختصين بالأمانة والوحدة.