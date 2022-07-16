مابين حديث الغدير للرسول الكريم واحاديث الغدر لبايدن الأمريكي ولابيد اليهودي وبن سعود و عواد المصري هناك فرق

“خاص” حديث الغدير

في الثامن عشر من ذو الحجة العام العاشر للهجرة وبعد حجة الوداع لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وفي طريق عودته وفي مكان يسمى “غدير خم “توقف الرسول الكريم وجمع الحجاج من المهاجرين والانصار والقى فيهم خطبة جاء فيها:

” أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاث مرات، وفي لفظ أحمد بن حنبل إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وأحبَّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب،”

والحديث متواتر وصحيح عند الامة الإسلامية وبكل الطوائف والفرق والطرق الإسلامية والاختلاف باللفظ والرواية والاتفاق بالمضمون بمحبة ومودة اهل البيت الكرام وموالاه الامام علي علي رضوان الله عليه وحديث الغدير ورد ذكره في كتب السُنّة وبأكثر من 30 ثلاثون مرجع ومصدر نذكر منها:

• البخاري، التاريخ الكبير الجزء4/ ص193- الجزء1/ ص375

• أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، في عدة مواضع وبعدة طرق منها: الجزء2/ص596، ص569، ص572، ص586

• أحمد بن حنبل، في مسنده، في عدة مواضع وبعدة طرق منها: الجزء 2/ ص71، ص262- الجزء 30/ ص430- الجزء 32/ ص75

• الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء 4/ ص330

• الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته الجزء 2/ ص1112.

• الترمذي، في سننه، الجزء 5/ ص633

• ابن ماجه، في سننه، الجزء 1/ ص45

• النسائي، السنن الكبرى، في عدة مواضع وبعدة طرق منها: الجزء 7/ ص309، ص438

• النسائي، الخصائص، في عدة مواضع وبعدة طرق منها: ص113، ص100

• ابن كثير، التفسير الجزء 3/ ص25

• السيوطي، الجامع الصغير ص11469

• السيوطي، الدر المنثور الجزء 8/ ص126

• ضياء الدين المقدسي، الأحاديث المختارة الجزء 2/ ص106

• محب الدين الطبري، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص67

حديث الغدر

اليوم ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجرية وبعد خطبة الحج الأكبر عرفة بالأمام الصهيوني الوهابي محمد العيسى السعودي المُطبع مع المُفسدين بالأرض يهود تل ابيب وبعد زيارة الصهيوني الرئيس الأمريكي بايدن ليهود تل ابيب وصدور الإعلان المشترك لكلاً من اليهودي لابيد والصهيوني بايدن وبعنوان اعلان القدس المُحتلة وقولهم بالهيكل الإقليمي القوي لقتل احفاد الأنبياء محور المقاومة فهم ارهابيون حسب تصريح لابيد القائل: “الارهابيون يريدون اجتثاث الدولة اليهودية الوحيدة بالعالم “.

وفي طريق عوده الأمريكي الصهيوني بايدن وبخط طيران مباشر من الأراضي الفلسطينية المُحتلة الى أراضي الحرمين الشريفين الحجاز المُحتل توقف في مكان جغرافي يقع على بعد مرمى حجر من ” غدير خم ” وفي مدينة جدة الحجازية عُقد مؤتمر برئاسة ولي الامر الصهيوني بايدن وبحضور رؤساء وملوك وامراء أنظمة خيانات التطبيع من فوق ومن تحت الطاولة السعودية الامارات مصر الأردن العراق الكويت البحرين قطر وسلطنة عُمان.

واثناء المؤتمر شنت قوى الاحتلال اليهودي الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مدينة غزة الفلسطينية العربية الإسلامية وزوارق الاحتلال العبري الصهيوني تطلق النار باتجاه مراكب الصيد في عرض البحر شمال قطاع” غزة هاشم” وسحب الدخان تتصاعد من الأراضي العربية المُحتلة.

وفي مؤتمر الغدر تحدث عواد المصري السيسي وقال بالأمن القومي العبري بالخليج وباب المندب واصفاً حركات المقاومة الإسلامية بالمليشيات وعواد المصري بالثقافة الشعبية المصرية هو من باع الأرض والشرف والعزة والكرامة والسيسي عواد باع جزر صنافير وثيران للسعودي وليصبح كيان بن سعود وبالجغرافيا على حدود كيان بني صهيون وبالسياسة مُطبع مع يهود تل ابيب بموجب اتفاقية كامب ديفيد الشاملة لجزر ثيران وصنافير المصرية بالماضي و السعودية بالحاضر ويراد العبور الى مرحلة ما بعد مدينة نيوم الاقتصادية العسكرية الأمنية وما ادراك ما مدينة نيوم الرقمية اليهودية الامريكية الممتدة على جغرافيا من النيل للفرات مروراً بالحجاز.

وبعد المؤتمر صدر بيان امريكي خليجي وبحديث الغدر وطاعة ولي الامر الأمريكي الصهيوني والذي جاء فيه: “دول مجلس التعاون رحبت بتأكيد بايدن على الأهمية التي توليها واشنطن للشراكة الاستراتيجية معها”.

وبصيغة أخرى طاعة ولي الامر الأمريكي بعنوان الشركة الاستراتيجية بين أمريكا وابقار الحليب الأسود النفط واغنام الغاز القطري وبأبخس الاثمان للغرب الأوروبي والامريكي بينما شعوب الامة الإسلامية بالحصار والعدوان.

كما ورد بالبيان ما يلي: ” أكد القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل كافة ومنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تطوير سلاح نووي ودعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشارها في المنطقة ودعوتهم لإيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة”

وتناسى قادة حديث غدر الزمان ان الكيان الصهيوني الغاصب للمقدسات الإسلامية وفلسطين العربية مدجج بالسلاح النووي واسلحة الدمار الشامل.

وتجاهل قادة حديث غدر المكان الرياض انهم مدججين بأسلحة الدمار الشامل المشتراة من أمريكا الغرب ومصانع أسلحة الشرق وبمئات المليارات بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي واليوان الصيني لتدمير شامنا ويمننا والامة الإسلامية والوطن العربي ”

ونسىٰ قوم حديث غدر الزمان والمكان ان طائرات الموت والدمار والحصار انطلقت من القواعد العسكرية لحلف ناتو يهود تل ابيب ونصارى الغرب الاستعماري والمنتشرة في الحجاز وقطر والكويت والبحرين والامارات والأردن وحتى تركيا لتدمير وغزو واحتلال العراق وسوريا وارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني.

بيت الطاعة للخونة

في مارس 2015م اعلن العدوان من أمريكا والخائن هادي وبالشرشف النسائي بالهروب الى بيت الطاعة فنادق القصر الملكي السعودي وتأييد العدوان الغاشم الظالم ونهايته لا عزاء فيها خزي وذل وهوان والمصير خسران ونسيان للخائن هادي واليوم في مؤتمر وبيان حديث الغدر يوليو 2022م كان حديث عن الهدنة والتمديد باليمن وحل سياسي وحفظ الامن في باب المندب ومرجعيات المبادرة الخليجية وعلى بعد مرمى حجر من المؤتمر وفي بيت الطاعة السعودي كان الخائن العليمي ما يسمى برئيس مجلس القيادة الرئاسي المُعين من أبو منشار السعودي كان يتنقش بالحناء ومناكير الاظافر وبالمكياج للوجه القبيح وبكوافير الشعر الصلعة وتجميل الحديقة الخلفية بالفستان الأحمر المثير والجاذب للوصي السعودي وكيل بايدن وتل ابيب ومصيره لن يكون احسن حالاً من سلفه الخائن هادي او من سلفه زوجة السفير الجنرال العجوز علي محسن الأصفر.

يمن الايمان يجدد حديث الغدير

اليوم ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣هجرية وفي مؤتمر الغدر جدد قادة أنظمة خيانة التطبيع حديث الولاية لبايدن الأمريكي بمسمى الشراكة الاستراتيجية وبحديث الولاية مع يهود تل ابيب بعنوان الهيكل الإقليمي القوي وبالمقابل يمن الايمان دولة وحكومة وشعباً ومجاهدين بتجديد عهد الولاية لله ورسوله والمؤمنين والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون الامام علي بن ابي طالب رضوان الله عليه قائد اجتثاث يهود خيبر من الحجاز من أراضي الحرمين الشريفين.

وقبل واثناء وبعد مؤتمر حديث الغدر صرح قادة يمن الايمان والانصار بتصاريح مُستمده من حديث غدير العزة والكرامة والآباء. حيث غرد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي على حسابه تويتر وقال: “لن نقبل باستمرار إجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه وعلى الأعداء الذين يعقدون قمة في السعودية إيقاف العدوان والحصار والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم وأي خيار آخر لن يجنون من ورائها سوى الوبال ولعنة التاريخ الدائم”.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى للمشاركة في حملة تغريدات بمناسبة ‎#يوم_الولاية وتنديداً بتطبيع الأنظمة العميلة مع الكيان الصهيوني، تحت هشتاق: #يوم_الولاية #القمة_السعودية_الامريكية.

رابط بنك التغريدات:

https://sites.google.com/site/ansarallahmc/alwilaya43

وبرابط بنك التغريدات وبالولاية لله ورسوله والمؤمنين والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون نؤكد القول والفعل ومعاً، “جفت الأقلام ورفعت الصحف”.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجرية

16 يوليو 2022 م