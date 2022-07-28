نظمت قيادة مديرية معين بأمانة العاصمة اليوم، عرضاً لوحدات رمزية، ضمن حملة التحشيد والتعبئة العامة تحت شعار “انفروا خفافا وثقالا”.

وانطلق العرض من حي السنينة مروراً بعدد من الشوارع الرئيسية وصولاً إلى شارع الستين الغربي، بمشاركة مديري مديريتي معين عبدالملك الرضي والوحدة سامي حميد ومسؤول لجنة التحشيد بمديرية التحرير عبداللطيف الولي، وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ومشايخ وعقال.

وأعلن المشاركون، الجهوزية والنفير لرفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره ومواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاتها ومؤامراتها بحق اليمن أرضاً وأنساناً.

وأكدوا مواصلة الصمود وتقديم قوافل البذل والعطاء لدعم المرابطين وتعزيز الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة.