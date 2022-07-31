منتخب الشباب يخرج من منافسة كأس العرب.. والقرعة تضع منتخب الناشئين في المجموعة الثانية في البطولة القادمة في الجزائر الشهر القادم (تفاصيل)

خرج المنتخب اليمني للشباب من منافسة كأس العرب تحت 20 عام المقامة في منطقة أبها السعودية، بعد خسارته أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي قبل ان تتوجه المباراة الى الركلات الترجيحية التي انتهت بثلاثة مقابل هدف، واستطاع الحارس السعودي التصدي لثلاث ركلات ترجيحية في حين تصدى الحارس اليمني لركلة وحيدة.

وفي مباريات الربع نهائي اليوم الأحد، تأهل منتخب فلسطين على حساب الأردن بعد فوزه بركلات الترجيح، فيما تأهل المنتخب المصري على حساب المنتخب المغربي بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وتأهل المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب اليمني، وتأهل منتخب الجزائر على حساب المنتخب التونسي بفوزه بهدف نظيف.

وفي المربع الذهبي، يتواجه منتخبا فلسطين والسعودية، فيما يلتقي منتخبا مصر والجزائر، الأربعاء القادم 3 أغسطس، لتحديد أقطاب المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت 6 أغسطس القادم لتحديد بطل النسخة السادسة.

الأنظار نحو الناشئين

بعد خروج المنتخب الوطني للشباب، يأمل الشارع اليمني التعويض مع المنتخب الوطني للناشئين الذي حقق إنجازا غير مسبوق للكرة اليمنية بإحرازه بطولة غرب آسيا، ويتأهب لنهائيات كأس العرب نهاية شهر أغسطس القادم.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين، عن وقوع المنتخب الوطني للناشئين ضمن المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يقوده المدرب الوطني محمد البعداني، في مواجهة منتخبات تونس، ليبيا، وعُمان.

وتم سحب القرعة اليوم الأحد، في بث مباشر عبر شبكة الإنترنت، وذلك بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية على هامش استضافتها لكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمها الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أربعة مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الجزائر فلسطين الإمارات السودان

المجموعة الثانية: تونس وليبيا وعمان واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب والعراق وجزر القمر وموريتانيا

المجموعة الرابعة: مصر والسعودية وسوريا ولبنان

يشار إلى أن بطولة كأس العرب للناشئين كان قد تم تأجيلها العام الفائت في المغرب، إلى الشهر الحالي، وتم تأجيلها مجددا، إلى الشهر القادم مع إجراء قرعة جديدة واستضافة الجزائر لها بدلاً من المغرب.

تصفيات كأس آسيا للناشئين

وعقب بطولة كأس العرب للناشئين القادمة في الجزائر، سيكون منتخبنا الوطني للناشئين على موعد مع “تصفيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022م القادم، ويتنافس فيها 44 منتخب موزع على 10 مجموعات، منها 6 مجموعات تضم من أربع منتخبات، و4 مجموعات تضم من خمس منتخبات، يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ووقع منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الخامسة التي ضمت كلاً من “اليمن، بنغلادش، سنغافورة، بوتان”، وتقام التصفيات بنظام التجمع، وهو النظام الذي يُحسم فيه التأهل من خلال الجولة الأولى دون مباريات الذهاب والإياب.