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السياسي الأعلى: على الأوساط الدولية التفاعل مع سلوك اليمن تجاه الهدنة

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السياسي الأعلى يهنئ أسرى الجيش واللجان الشعبية المحررين على نجاح عملية التبادل
السياسي الأعلى يهنئ أسرى الجيش واللجان الشعبية المحررين على نجاح عملية التبادل

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أنه على الأوساط الدولية التفاعل مع سلوك اليمن تجاه الهدنة أو انتظار ما سيرتبه عدم التزام تحالف العدوان على أمن الطاقة وغيرها.

وقال النعيمي في تصريح للمسيرة إن الدفع الأمريكي تجاه الهدنة تكتيك يرتبط بمصالح أمريكية وإن تذرع بالسلام والوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه أضاف أمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري أن تقديرات القيادة بشأن الهدنة دقيقة وحساسة والأولوية للمصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الحوري أن الذهاب لتمديد الهدنة تأكيد لمواقفنا الساعية لرفع المعاناة عن الشعب والمُنحازة للسلام المُشرف.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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