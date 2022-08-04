أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان أن تحرير الأرض وحماية الشعب واستقلال القرار السياسي ثوابت لا يمكن تحقيق السلام دونها.

وقال الرويشان في تصريح للمسيرة اليوم الخميس، إن أهداف الصمود والمقاومة ومواجهة الوصاية واضحة والقبول بالهدنة يأتي في هذا السياق، معتبراً حالة اللاّحرب واللاّسلم مُرهقة لشعبنا ونُعد لمواجهة خطط تحالف العدوان بهذا الشأن

وأضاف أن الدفع الأمريكي باتجاه الهدنة خلفه أجندات استراتيجية في المنطقة بداية بقطع الطريق أمام الشرق وحماية أمن الكيان الصهيوني

وأوضح الرويشان أن تجربة الشهور الأربعة الماضية كانت غير مشجعة ولم نصل لصيغة بشأن الملف الاقتصادي ولهذا تم رفض تمديد الهدنة لـ6 أشهر.

وقال “سنرصد سلوك تحالف العدوان تجاه التزاماته خلال هذين الشهرين وفي ضوء ذلك سيحدد صانع القرار خياراته المقبلة”.