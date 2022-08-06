أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، أن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لـ عبداللهيان مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث أدان وزير الخارجية الإيرانية، بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على أهالي غزة.

وأوضح أن الصهاينة يحاولون التستر على أزماتهم المتعددة عبر استمرارهم بخلق الأزمات.

من جانبه، أشار زياد النخالة إلى أن الكيان الصهيوني في أضعف حالاته، قائلا: “قمنا بالرد على العدوان الصهيوني وسنحدث تغييرا مهماَ في مسار المواجهة”.

وأضاف: الكيان الصهيوني بات اليوم في أضعف حالاته، وأبطال المقاومون يساندون وبكرامة وقوة أهالي غزة وفلسطين وتحرير القدس الشريف.

وأعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عن تقديره لدعم الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين.