أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالخطط التطويرية التي تنفذها وزارة الدفاع على كافة المستويات بما في ذلك مجال التصنيع العسكري.

جاء ذلك لدى لقاءه اليوم رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، وقائد المنطقة العسكرية اللواء يوسف حسن المداني، حيث جرى الوقوف على ما تشهده القوات المسلحة اليمنية من تطورات خلال الفترة الراهنة بما في ذلك تصنيع اسلحة الردع من صواريخ وطائرات مسيرة وذخائر واسلحة متوسطة وخفيفة بأيادي يمنية خالصة.

ونوه رئيس الوزراء بان الكادر البشري هو رأس المال الحقيقي لليمن والعامل الأساسي لنهضته وتطوره في مختلف القطاعات وتحقيق ازدهاره المنشود.

ولفت الى ان التصنيع العسكري وما شهده من قفزات نوعية يؤكد ان اليمني قادر على اجتراح الصعوبات وصنع المستحيل إذا ما تهيأت له الظروف والعوامل المحفزة.

وتسلم رئيس الوزراء اثناء اللقاء هدية من رئيس هيئةَ الاركان العامة عبارة عن بندقية كلاشنكوف صناعة يمنية 100%، والذي يمثل نتاج عمل مثابر من قبل قطاع التصنيع العسكري.

حضر اللقاء رئيس دائرة الدفاع والامن برئاسة الوزراء العميد طه الصنعاني.