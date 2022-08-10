التقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الثلاثاء، وكيل محافظة شبوة لشؤون النفط والغاز الحسن بن علي الحارثي.

خلال اللقاء تم مناقشة ما يقوم به مرتزقة العدوان من نهب مستمر للنفط والغاز للعام الثامن على التوالي.

وأدان الرئيس المشاط ما يقوم به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية بشكل مستمر، وإيداع ثمنها في البنك الأهلي السعودي، فيما يعاني أبناء الشعب اليمني من انعدام الخدمات وانقطاع المرتبات إثر العدوان الأمريكي السعودي الغاشم والحصار الظالم على بلادنا.

وأكد أن ما ينهبه مرتزقة العدوان من إيرادات النفط والغاز كافية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين، وتحقيق تنمية واسعة على مستوى الوطن.

وطالب الرئيس المشاط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على مرتزقة العدوان للوفاء بما تم الالتزام به في اتفاق ستوكهولم، ودفع العجز في مبلغ مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

وأوضح أن الحساب الذي تم فتحه في فرع البنك المركزي بالحديدة ما تزال تودع فيه إيرادات ميناء الحديدة بما فيها إيرادات سفن الهدنة للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة وفقاً للمبادرة الأحادية من جانب المجلس السياسي الأعلى، فيما لم يلتزم الطرف الآخر بسد الفجوة لصرف المرتبات.. مؤكداً أن صرف المرتبات والمعاشات استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين.

وأكد الرئيس المشاط أن الشعب اليمني لن يسكت عن استمرار نهب ثرواته ومقدراته التي تتحول إلى شركات وعقارات للمرتزقة في الخارج، بينما يعاني أبناء الشعب اليمني الأمرين جراء الحصار الأمريكي والعدوان الغاشم.