العميد العجـري ينفي وجود حساب لوزير الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي

نفى متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجـري، وجود حساب لوزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، على منصة “فيس بوك” أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ونقل مركز الإعلام الأمني عن متحدث وزارة الداخلية العميد العجـري القول” ما يتم تداوله بوجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير الداخلية لا أساس له من الصحة”.

وأكد أن وجود صفحات تحمل اسم اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية مزورة وليس له أي علاقة بها.

وأهاب العميد العجـري بالجميع عدم التعامل مع ما يُنشر في تلك الصفحات المشبوهة والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.