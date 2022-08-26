نجوم منتخبنا الوطـني “ردمان والبرواني وعباس” في مواجهة ساخنة مع نجوم هانوفر 96 الألماني وD.C يونايتد الأمريكي “كردي وتيمور” ضمن تشكيلة المنتخب التونسي للناشئين.. كواليس وتفاصيل اللقاء المرتقب والقنوات الناقلة

يستعد منتخبنا الوطـني للناشئين لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره التونسي مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية، بعد انتصاره العريض على نظيره العماني في الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة، من بطولة كأس العرب للناشئين المقامة في الجزائر خلال الفترة 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

ويدخل منتخبنا الوطـني للناشئين مباراته الثانية والصعبة نسبياً أمام المنتخب التونسي باحثاً عن انتصاره الثاني لضمان التأهل لدور ربع النهائي ومواصلة صدارته للمجموعة، فيما يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول والهام لتفادي الخروج المبكر من البطولة بعد تعادله السلبي مع ليبيا في الجولة الأولى.

المنتخب التونسي للناشئين في سطور

يضم المنتخب التونسي مجموعة قوية من المواهب الصاعدة بينهم أنس كردي لاعب هانوفر 96 الألماني ومحمد تيمور لاعب D.C يونايتد الأمريكي، فيما يقوده المدرب كمال سعادة، ويذكر الإعلام التونسي أن العديد من الأندية الأوروبية لم تستجب لاستدعاء المدرب التونسي لاعبين محترفين فيها رافضةً تسريحهم بسبب تزامن البطولة مع بداية الموسم الجديد للشباب في أوروبا، وكان من أبرزهم “بيرم بن براهم” لاعب موناكو الفرنسي، وبدر الغضباني لاعب أورليون الفرنسي، وياسين المناعي لاعب كارلسروه الألماني.

ويشار إلى أن لاعب هانوفر 96 الألماني أنس كردي لم يشارك في مباراة منتخبه السابقة أمام المنتخب الليبي نتيجة إصابة خفيفة أثناء حصة تمارين، لكن من المقرر مشاركته أمام منتخبنا الوطـني اليوم الجمعة، ويشغل أنس متوسط ميدان مركز 6 ومركز 8 وبدأ تكوينه كقلب دفاع، ويمتاز بقوته الجسمانية والكرات الرأسية إضافة لبناء الهجمة وتمركزه الجيد.

ويمتلك المنتخب التونسي للناشئين رصيد كبير من الألقاب، فهو بطل دورة اتحاد شمال أفريقيا لـ4 مرات، ووصيفها لـ6 مرات، وفي المركز الثالث لـ5 مرات، وبطل كأس العرب للعام 2012م، وكان في المركز الثالث في البطولة الإفريقية الأكبر “كأس أمم إفريقيا” للناشئين في العام 2013م.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام المباراة مساء اليوم الجمعة الساعة السابعة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء ومكة المكرمة على ملعب مستغانم بولاية مستغانم الجزائرية، وسيلعب منتخبنا الوطـني باللباس الأحمر -حسب القرعة- كون الزي الرسمي التونسي أيضاً باللون الأحمر.

وستنقل المباراة عدد من القنوات الفضائية منها الرياضية التونسية والشارقة الرياضية والعراقية الرياضية والدوري والكاس، فيما ستنقل قناتي عمان الرياضية والليبية الرياضية مباراة منتخبيهما كونها في نفس توقيت مباراة اليمن وتونس”، كذلك ستقوم عدد من القنوات اليمنية بنقل المباراة.

استكمال التحضيرات

استكمل منتخبنا الوطـني للناشئين تحضيراته لمواجهة تونس بعد خوضه البارحة حصة تدريبية أجري فيها بعض الجمل التكتيكية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الكابتن “محمد البعداني” ومساعده الكابتن “هيثم الأصبحي” ومدرب الحراس الكابتن “محمد نجاد”.

وشرح البعداني الخطة المقررة لمواجهة تونس وكيفية التعامل مع قدرات وإمكانات المنتخب التونسي المعروف بالقوة البدنية والسرعة واللياقة العالية، عطفاً على أدائه في مواجهة ليبيا، كما أن طقس ومناخ البطولة يناسب تماما المنتخب التونسي.

ماذا قال الكابتن عصام ردمان

وعد كابتن المنتخب اليمني للناشئين اللاعب عصام ردمان بمواصلة الانتصارات في المباريات القادمة، وقال في تصريح له: ”نعد الجماهير اليمنية العظيمة بمواصلة الانتصارات في المباراة القادمة أمام تونس وبقية المباريات”.

طبيب المنتخب: هناك كدمات ونقوم بعملية الاستشفاء

أوضح طبيب منتخبنا الوطـني الدكتور عبدالرحمن الشرجبي أن الحالة الصحية للاعبين جيدة باستثناء بعض الكدمات التي يتم التعامل معها بشكل سريع، مؤكداً أن الجهاز الطبي يحرص دائما على القيام بعملية الاستشفاء بعد الجهد العالي للتمارين والمباريات حتى يعود اللاعب لوضعه الطبيعي، فضلاً على الحرص على توفير الغذاء الصحي المناسب لمنح اللاعب متطلباته من السعرات الحرارية إضافة إلى تناول اللاعب ما لا يقل عن ثلاثة لتر من الماء.

مدرب الحراس: اخضعنا الحراس لبرنامج مكثف

أكد مدرب حراس منتخبنا الوطـني الكابتن محمد نجاد على خضوع الحراس لبرنامج إعدادي مكثف خلال مرحلتي الإعداد الداخلية بمحافظة تعز والخارجية في العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى تلقي الحراس تدريبات رفعت جاهزيتهم الفنية والبدنية، وأصبحوا جاهزين لخوض المنافسات ويعول عليهم الكثير في المساهمة بتحقيق نتائج إيجابية وحماية عرين المنتخب.

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المصادر:

المنسق الإعلامي للمنتخب عبده المدان

المشهد اليمني الأول