مركز الأرصاد يتوقع أمطار رعدية متفاوتة خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، البيضاء، ريمة، المحويت وحجة.

وأضاف أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الغربية لمحافظات ذمار، صنعاء وعمران وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

كما تشمل الأمطار أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.. وأشار المركز إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 20 – 40 عقدة في أرخبيل سقطرى، و 12 ـ 25عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : الكدن-الحديدة : 10.3ملم، إب : 3.7، ريمة : 1ملم.

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد .