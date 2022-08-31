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المشهد الدولي

الحركة الاسيرة في فلسطين: الف اسير سيبدأون اضرابا عن الطعام

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الحركة الاسيرة في فلسطين: الف اسير سيبدأون اضرابا عن الطعام

اعلنت الحركة الاسيرة في فلسطين ان ألف أسير سيبدأون الخميس المقبل اضراباً عن الطعام، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة.

وفي بيان لها اكدت الحركة الاسيرة أن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر.

وأشارت الى أن صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة لهي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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