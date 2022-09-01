مباشرة التحقيق في جريمة قتل القاضي حمران

باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم التحقيقات في جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.

وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النيابة باشرت النزول الميداني لمعاينة مسرح الجريمة ومعها أجهزة الأمن من الأدلة الجنائية.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تتم بمتابعة وإشراف مباشر من قبل النائب العام.. لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة.

وذكر المصدر أن النيابة توالي إجراءاتها بالتعاون مع أجهزة الأمن لكشف كافة ملابسات الجريمة والحصول على كافة أدلة الإثبات وصولا إلى إحالتها للمحكمة وفقا للقانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أدان اليوم حادثة قتل القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا الذي تعرض ليلة أمس الخميس لاختطاف من أمام منزله في العاصمة صنعاء، من قبل عصابة إجرامية مسلحة.