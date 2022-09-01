أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

مباشرة التحقيق في جريمة قتل القاضي حمران

3
مباشرة التحقيق في جريمة قتل القاضي حمران
منها قضي بلقيس الحداد.. النيابة العامة تصدر بياناً هاماً بشأن تشويه وسائل الإعلام صورة النيابة لبعض القضايا الخاصة بشركات المساهمة

باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم التحقيقات في جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.

وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النيابة باشرت النزول الميداني لمعاينة مسرح الجريمة ومعها أجهزة الأمن من الأدلة الجنائية.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تتم بمتابعة وإشراف مباشر من قبل النائب العام.. لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة.

وذكر المصدر أن النيابة توالي إجراءاتها بالتعاون مع أجهزة الأمن لكشف كافة ملابسات الجريمة والحصول على كافة أدلة الإثبات وصولا إلى إحالتها للمحكمة وفقا للقانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أدان اليوم حادثة قتل القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا الذي تعرض ليلة أمس الخميس لاختطاف من أمام منزله في العاصمة صنعاء، من قبل عصابة إجرامية مسلحة.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

أمريكا تدخل خط الأزمة بين الانتقالي والسعودية والأخيرة تلوّح بإسقاط عدن ولواء يخلع قائده لولائه للانتقالي

أخبار وتقارير
دخلت الولايات المتحدة، الخميس، على خط الأزمة بين المجلس...
اقرأ المزيد

الحديدة تشهد أكبر عرض عسكري.. تخرج كتائب وألوية برية وبحرية وجوية

أيقونة الصمود
شهدت محافظة الحديدة اليوم الخميس أكبر حفل تخرج لقوات...
اقرأ المزيد

ايران تكشف تصاعد الهجمات على سفنها قبالة باب المندب

أخبار وتقارير
كشفت ايران، الخميس، تصاعد الهجمات على سفنها بالقرب من...
اقرأ المزيد