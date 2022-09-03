هكذا وصف مدرب منتخببنا الوطني للناشئين المباراة مع المنتخب المغربي

أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين محمد حسن البعداني بأن المنتخبات الاربعة التي وصلت النصف النهائي هي اقوى المنتخبات، وأن الطموح حق مشروع للجميع ولكن بعيداً عن المغالاة.

مبيناً بأن فرحة الناس بخروج المنتخب المصري غير مبرره كون المنتخب المغربي منتخب قوي ومنظم وادى مباراة كبيرة وقطع الماء والهواء عن المنتخب المصري في الشوط الأول ويجيد اغلاق منطقته والارتداد السريع.

وأضاف البعداني بأنه سيعمل ما بوسعهم مع الجهاز الفني واللاعبين لاسعاد جمهورنا اليمني وبأن التوفيق من الله، ونطالب بإسنادنا في المباراة القادمة مع المنتخب المغربي والتي لن تكون سهلة و تختلف عما سبق، موضحا بأن اللقاءات التي لا تقبل انصاف الحلول مختلفة عن المجموعات.

وشدد البعداني على ضرورة دعاء الجمهور الوفي الذي يأمل من الله أن يسعد بالفوز والتأهل. واختتم حديثه بالأشادة بكل من دعم ورافق مسيرة المنتخب من لحظة الإعلان عن القائمة وحتى الان.