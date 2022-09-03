أعلنت شركة النفط اليمنية، قبل قليل أنها ستضطر للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غد الأحد.

وارجعت الشركة السبب في ذلك لاستمرار تحالف العدوان في انتهاك الهدنة واحتجاز السفن النفطية حيث وصلت السفن المحتجزة إلى 9 سفن الأمر الذي تسبب في أزمة تموينية.

نص الإعلان الذي نشرته الشركة في قناتها على تيليجرام: “نظراً لاستمرار تحالف العدوان في انتهاك الهدنة باحتجاز سفن النفط التي بلغت 9 سفن وما سببه ذلك من أزمة تموينية متعمدة فإن شركة النفط اليمنية تعلن إضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غداً الأحد.. والله الموفق”.