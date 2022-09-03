أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

شركة النفط اليمنية تعلن إضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غداً الأحد

528
شركة النفط اليمنية تعلن إضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غداً الأحد
رسمياً.. شركة النفط حكومة المرتزقة تعلن عن تسعيرة جديدة للمشتقات البترولية تصل 15 ألف

أعلنت شركة النفط اليمنية، قبل قليل أنها ستضطر للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غد الأحد.

وارجعت الشركة السبب في ذلك لاستمرار تحالف العدوان في انتهاك الهدنة واحتجاز السفن النفطية حيث وصلت السفن المحتجزة إلى 9 سفن الأمر الذي تسبب في أزمة تموينية.

نص الإعلان الذي نشرته الشركة في قناتها على تيليجرام: “نظراً لاستمرار تحالف العدوان في انتهاك الهدنة باحتجاز سفن النفط التي بلغت 9 سفن وما سببه ذلك من أزمة تموينية متعمدة فإن شركة النفط اليمنية تعلن إضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بدء من صباح يوم غداً الأحد.. والله الموفق”.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء في جميع المحافظات اليمنية (وهذا ما سيحدث ابتداء من اليوم)

أخبار وتقارير
عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون...
اقرأ المزيد

أزمة المياه في دول الخليج الفارسي

المشهد الدولي
على الرغم من أن الدول العربية في الخليج الفارسي...
اقرأ المزيد

طيار أمريكي يسرق طائرة ويهدد بضرب أكبر سوبر ماركت في أمريكا

أخبار وتقارير
سرق طيار أمريكي، اليوم السبت، طائرة في ولاية ميسيسيبي...
اقرأ المزيد