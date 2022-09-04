غدا الإثنين منتخب الوطني للناشئين يواجهون المغرب للعبور للنهائي “القنوات الناقلة”

يواجه المنتخب الوطني للنأشئين نظيره المغربي غدا الاثنين في دور قبل النهائي ليحجز أحد المنتخبين بطاقة العبور للنهائي.

فقد قطع كلا المنتخبين مشورار كبير للوصول لمباراة نصف النهائي، نجح منتخبنا للناشئين تحت الـ17 سنة في الصعود على حساب منتخب السودان بنتيجة 1–0.

أما المنتخب المغربي فقد تاهل لدور نصف النهائي على حساب منتخب مصر بعد هزيمتة بهدفين، ليتأهل لدور نصف النهائي لمواجهة منتخب اليمن اليوم.

وتقام المباراة على ملعب السيق بولاية وهران الجزائرية وسط حضور جماهيري كبير لكلا المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب واليمن

القناة الرياضية المغربية، والقناة الرياضية العراقية بالاضافة لقناة اون تايم سبورت المصرية وقناة الرياضة السعودية.

ووصل نجوم اليمن الصغار إلى مربع الذهب بعد تخطيهم عقبة الدور التمهيدي، وصدارتهم لمجموعتهم الثانية بخمس نقاط، جمعوها من فوز على عُمان بثلاثية نظيفة، وتعادلين إيجابيين بهدف لمثله أمام تونس وليبيا، قبل أن يهزم السودان بهدف نظيف في ربع النهائي.

في حين وصل المغرب إلى الدور ذاته بداية بحلوله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط، تغلب فيها بهدف نظيف على موريتانيا وجزر القمر، وخسارة من العراق 1-2، قبل أن يفجّر المفاجأة ويقصي مصر من ربع النهائي بالفوز بهدفين نظيفين.