عاجل الآن.. صنعاء تخرج عن صمتها بشأن الأزمة النفطية وتحذر التحالف باجراءات صارمة (وهذا ما سيحدث اذا لم تدخل السفن النفطية)

حذرت العاصة صنعاء التحالف باجراءات صارمة اذا لم تدخل السفن المحتجزة حسب اتفاق الهدنة المعلنة.

وحذر الرئيس المشاط التحالف، بأنه إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دائمًا مواصلة الصمود والنهوض ببلدنا كعنوان للمرحلة القادمة.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها لتدشين برنامج الصمود الوطني في مجلس النواب، اليوم الأحد، معتبرًا أن خدمة المواطن على رأس تعزيز الصمود، والعروض العسكرية في جميع المناطق تبعث على الفخر، واعتزاز الجميع، مضيفًا أنه على اليد التي تبني من وزراء ومسؤولين أن تكون بمستوى المسؤولية ومستوى التضحيات في ميادين القتال.

ورأى المشاط أنه لا بد أن ننهض بمسؤولياتنا الخدمية كما نهض جيش الجمهورية اليمنية رغم التحديات ورغم الصعوبات التي يلاقيها وهو في مسرح العمليات القتالية ونأمل تعاون المجتمع، مشيرًا الى أن الحرب لم تنته بعد بل هي مستمرة وبطرائق متعددة وسلاحها الوعي في هذه المرحلة.

واعتبر المشاط أنه ما دام هناك جيش الجمهورية اليمنية جاهز لتحمل المشاق والصعاب فلن تستطيع أي قوة إلغاء الوحدة، مضيفًا أن كل إجراءات الخارج سنعتبرها إجراءات احتلال ولا صحة لها ولا شرعية بل ونعتبرها مبررًا لمواصلة جهادنا حتى تحرير كامل التراب الوطني. ولفت الى أن مشاكل بعض المحافظات الجنوبية والشرقية كانت مفتعلة يقف وراءها الطامعون والمحتلون، ولولا تدخل الخارج لانحلّت تلك المشاكل.

وبالنسبة للمخدوعين من أبناء الوطن، قال المشاط إن باب العفو لا زال مفتوحًا و”عودوا إلى صوابكم ولقد ظهرت أطماع الغزاة والمحتلين في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى”.