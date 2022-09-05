مركز الأرصاد يحذر من اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة في أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحيانا على المرتفعات الغربية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، لحج و الضالع، وأجزاء متفرقة من غرب محافظات صعدة، صنعاء و عمران.

كما يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية المحاذية لها مع رياح شديدة تتراوح سرعتها مابين 15 ـ 30 عقدة في السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت. ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 20 ـ 40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وضربات البرق، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

ونبه كذلك مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج. وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 7 ملم، ذمار : 4، الكدن -الحديدة : 3.7، المحويت : 0.4، صرفيت ـ المهرة : 0.2 ملم.