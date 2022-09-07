بالصور.. توزيع أثاث منزلي لأسر الأسرى والمفقودين والمعاقين بذمار

دشنت شعبة الرعاية الاجتماعية ومكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار اليوم توزيع أثاث منزلي متكامل لـ 54 حالة من أسر الأسرى والمفقودين والمعاقين الأشد فقرا ضمن عملية المسح الميداني الشامل.

تضمنت الأثاث، فرش وبطانيات وسجاد ومنظمومات طاقة شمسية وأدوات مطبخ و13 عربة للمعاقين ضمن مشروع توفير الاحتياجات الأساسية لأسر الأسرى والمفقودين بدعم مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة.

وفي التدشين، أشار وكيل المحافظة عباس العمدي إلى أهمية هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية المنزلية لأسر الأسرى والمفقودين والمعاقين من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين ضحوا بحياتهم.

وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والسلطة المحلية بأسر الأسرى والمفقودين ورعايتهم بتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة.. مشيداً بجهود قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وشعبة الرعاية الاجتماعية ومكتب هيئة الزكاة في توزيع هذه المساعدات.

فيما أكد مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة ابراهيم المتوكل أن توزيع هذه المساعدات يأتي ضمن مشاريع الهيئة في صرف الزكاة في مصارفها.. لافتا إلى أن تضحيات الأسرى والمفقودين والمعاقين من أبناء الجيش واللجان الشعبية تستحق كل الرعاية والاهتمام.

بدوره أوضح مسؤول شعبة الرعاية الاجتماعية العقيد عبداللطيف لقمان وممثل الشعبة عبدالفتاح السحاقي أن أسر الأسرى والمفقودين والمعاقين بحاجه إلى تضافر جهود الجميع في رعايتها وتوفير الاحتياجات الأساسية لها بشكل دائم تقديرا لتضحيات الأسرى والمفقودين. وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار برنامج عمل الشعبة في رعاية الجرحى والمعاقين والأسرى والمفقودين وأسرهم.