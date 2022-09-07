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أخبار وتقاريرالمشهد السياسي

الوفد الوطني المفاوض يلتقي مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية

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الوفد الوطني المفاوض يلتقي مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية

التقى الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام في زيارته لإيران، اليوم الأربعاء، مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

وفي اللقاء عبّر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام عن شكره لجمهورية إيران الإسلامية على مواقفها الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته. وأكد أن موقف اليمن كان ولا يزال يرتكز على مقارعة الاستكبار بزعامة أمريكا وإسرائيل، ونحن مازلنا صامدين، ونرفض تطبيع العلاقات مع كيان العدو.

من جانبه، أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية ولايتي أن اليمن سينتصر على مؤامرة الأعداء، قائلا: “علاقاتنا معكم عميقة ومستمرة وتاريخية”. ونوه بأن الشعب اليمني رغم كافة المشاكل والصعوبات يتمتع باليقظة، واستطاع أن يقدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار.

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