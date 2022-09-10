إنهيار أجزاء واسعة من سور قصر السلطان الكثيري في سيئون حضرموت

انهارت أجزاء من سور قصر السلطان الكثيري التاريخي في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. وقالت مصادر محلية إن أجزاء من سور قصر سيئون انهارت يوم أمس وسط مخاطر تهدد أجزاء واسعة من القصر التاريخي.

وأضافت المصادر أن الإنهيار وقع في الجانب الشمالي الغربي من قصر السلطان الكثيري، في ظل مناشدات للحكومة والجهات المعنية للتدخل والحفاظ على الآثار التاريخية.

وأكد مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت حسين العيدروس إنهيار أجزاء واسعة من سور القصر بالجهة الغربية. وأشار في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إلى تجاهل التحذيرات والدعوات التي أعلنها سابقاً وقال: “دعوات تلو الدعوات نناشد فيها فمن يسمع الصم النداء”.

وأضاف: “قصر الكثيري الشامخ بمدينة سيئون يتداعى سوره بعد صمود أكثر من خمسمائة عام دون أن يركع لأحد، وهكذا هي سنة الحياة لن يدوم فيها شيء، والشامخون أقويا مهما طال الزمن”.