تعهد بالتزام التقاليد.. الملك تشارلز الثالث يعتلي عرش بريطانيا

أعلن اليوم السبت في تمام الساعة الـ 10:00 بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينتش)، تشارلز الثالث رسمياً ملكاً في قصر سانت جيمس أمام هيئة مراسم تُعرف باسم هيئة الجلوس على العرش، وذلك بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية ومع دخول البلاد فترة حداد وطني.

ومع إعلانه رسميا ملكا، تعهد الملك تشارلز بأن يسير على درب والدته الراحلة، وقال “إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن”.

وأضاف “في تحمل هذه المسؤوليات، سأعمل جاهدا لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر ودول الكومنولث والمقاطعات في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت لاحق، من على منصة الإعلان، وهي شرفة تطل على فناء فريري في قصر سانت جيمس، تلا كبير الضباط النبلاء ديفيد وايت، برفقة آخرين في الملابس التقليدية الرسمية لمسؤولي المراسم الملكية، البيان الرئيسي، فيما علا صوت الأبواق.

وللمرة الأولى منذ 70 عاما، علا مساء الجمعة النشيد الوطني البريطاني بصيغة “غود سايف ذي كينغ”(فليحفظ الرب الملك) في كاتدرائية سانت بول في ختام مراسم دينية تكريما لإليزابيث الثانية. وحل هذا النشيد مكان “غود سايف ذي كوين” (فليحفظ الرب الملكة) المعتمد منذ جلوس الملكة الراحلة على العرش العام 1952.

وقبيل ذلك، توجه تشارلز الثالث من قصر باكنغهام للمرة الأولى إلى مواطنيه بصفته ملكا في كلمة متلفزة مسجلة مشيدا بتأثر بوالدته “الحبيبة” التي توفيت عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 سنة وسبعة أشهر. ووصف إليزابيث الثانية بأنها “مصدر إلهام ومثال” له ولعائلته.

ووعد بأن يكون في خدمة البريطانيين طوال حياته على غرار والدته التي قطعت هذا العهد وهي في الحادية والعشرين. واكد بلهجة واثقة “على غرار الملكة التي قامت بذلك بتفان راسخ، أتعهد أنا أيضا رسميا الآن طوال الوقت الذي يمنحني إياه الرب، الدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا”.

واجتمع صباح اليوم السبت “مجلس الجلوس على العرش” وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في قصر سانت جيمس لإعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية. ونقلت هذه المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى، حيث تلي الإعلان من على شرفة القصر ومن ثم في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز. ومن المرتقب بعد ظهر اليوم أن يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه بوفاة الملكة.

ويعتلي تشارلز الثالث العرش فيما البلاد تمر بمرحلة صعبة مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المملكة المتحدة منذ 40 عاما. وتوالى على رئاسة الحكومة فيها أربعة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات.

وأصبح تشارلز البالغ 73 عاما أكبر الملوك سنا لدى اعتلائه عرش المملكة المتحدة. ويفتقر تشارلز الثالث إلى شعبية والدته الواسعة التي نجحت في المحافظة على هيبة العائلة الملكية باحجامها عن إجراء المقابلات وعدم الافصاح عن آرائها.

على الرغم من ذلك، خصت الحشود المجتمعة أمام قصر باكنغهام بعد ظهر الجمعة الملك الجديد باستقبال حار لدى عودته من اسكتلندا. وصافح برفقة زوجته كاميلا عشرات الأشخاص الذين تجمعوا وراء حواجز حديد أمام القصر.

وتوافد آلاف الأشخاص إلى المكان منذ الاعلان عن وفاة الملكة لوضع باقات الزهر ورسائل التعزية.

توفيت إليزابيث الثانية الخميس “بهدوء” في قصر بالمورال في اسكتلندا محاطة بنجلها تشارلز وابنتها آن. وقد وصل نجلاها الآخران أندرو وادواردز والأمير وليام الذي بات وريث العرش ومن ثم الأمير هاري، بعد وفاتها.

وأعلن الملك أن فترة الحداد الملكي التي تشمل العائلة الملكية والعاملين لديها، ستستمر سبعة أيام بعد الجنازة التي لم يحدد موعدها نهائيا بعد. وستبقى الدارات الملكية مغلقة حتى الجنازة فيما الأعلام منكسة.

أما الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة فسيستمر حتى يوم الجنازة. وستوارى الملكة الثرى في مراسم خاصة في كنيسة قصر ويندسور.

بعد انتهاء المراسم الرسمية لإعلان تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، في لندن، من المقرر غدا الأحد إجراء المزيد من الفاعليات في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.

أي نوع من الملوك سيكون الملك تشارلز الثالث؟

“ماتت الملكة، عاش الملك”. الأمير تشارلز الذي كان ينتظر التاج لفترة أطول من أي وريث ملكي في التاريخ البريطاني قد اعتلى العرش الآن بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأصبح الآن اسمه الملك تشارلز الثالث، وسرعان ما سيكون لدينا إجابة عن السؤال الذي طُرح كثيراً: أي نوع من الملوك سيكون تشارلز؟ هل سيكون ملكاً يتدخل في السياسة؟ أم شخصاً يغير فهم الشعب البريطاني عن الحكم الحديث؟

”الطابع الخاص” للملك تشارلز الثالث

تقول صحيفة The Times البريطانية، إنه بالنسبة لتشارلز، فإن حقيقة أنه كان يستعد لهذه اللحظة طوال حياته تجعل التحديات التي يواجهها أصعب وليس أسهل. لم تعرف الغالبية العظمى من الناس سوى صاحب سيادة واحدة، لقد أصبح أسلوب الملكة ونهجها العام في الاضطلاع بمسؤولياتها مطبوعاً جداً على الوعي القومي، لدرجة أنها بالنسبة للكثيرين من البريطانيين، مرادفة لما يعنيه أن يكون الملك.

وتضيف الصحيفة: مشكلة تشارلز هي أننا نعرفه جيداً، لقد أمضينا عقوداً نتعلم من أفكاره وآرائه واهتماماته ونقاط ضعفه، حتى لا نقول شيئاً عن التفاصيل المؤلمة التي تعرَّفنا بها على مسلسلات حياته الشخصية، نحن نعرفه، وكنا جميعاً تقريباً لدينا آراء حوله، كل ما يفعله في الأشهر والسنوات المقبلة لا يمكن رؤيته إلا من منظور صورتنا المسبقة عن تشارلز، للخير أو للشر.

سيرغب بلا شك في وضع طابعه الخاص على النظام الملكي، الذي يعتقد أنه يجب أن يكون أكثر بساطة، مع قيام مجموعة أساسية من أفراد الأسرة بكل العمل: في رؤية تشارلز لا يوجد مكان لأمثال الأميرتين بياتريس ويوجيني لقول شيءٍ بشأن النفقة العامة.

عادت هذه النقطة إلى الظهور بشكل قوي خلال اليوبيل الماسي للملكة في عام 2012، عندما لم تشمل مجموعة أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام أياً من أبناء الملكة، باستثناء تشارلز، وبدلاً من ذلك كان أفراد العائلة المالكة الوحيدون على الشرفة مع الملكة هي دوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج والأمير هاري. قيل إن دوق يورك لم يكن سعيداً. وبعد سبع سنوات شوهد تشارلز مرة أخرى عندما لعب دوراً حاسماً في إقناع الملكة بأن شقيقه الأصغر يجب أن يتنحى عن واجباته الملكية، بسبب مزاعم فرجينيا جوفري بالاعتداء الجنسي.

حتى قصر باكنغهام قد يجد دوره يتغير. قال المذيع أندرو مار، في كتابه “The Diamond Queen”، إن فريق تشارلز ناقش فكرة أن الملك يجب أن يتخذ لنفسه مكاناً في قلعة وندسور، تاركاً قصر باكنغهام كنوع من الفنادق الحكومية الرسمية الكبرى ومركزاً للأحداث. هل سيحدث؟ ربما لا، في السنوات الأخيرة بذلت مصادر مقربة من تشارلز قصارى جهدها للتقليل من أهمية الاقتراح.

هل يزاحم الملك تشارلز رؤساء الحكومات البريطانية على منابرهم السياسية؟

وفقاً لأكثر من كاتب سيرة سيكون ملكاً “ناشطاً”، مستخدماً منصبه لمواصلة حملته على القضايا التي يهتم بها، ربما ليس بشكل صاخب كما كان من قبل، ولكن بنفس التفاني، ومع جمهور يأسره شكل رئيس الوزراء.

كتبت كاثرين ماير: “للأفضل أو للأسوأ- في تحليلي الأخير غالباً للأفضل وليس للأسوأ- الأمير رجل لديه مهمة، فارس في مهمة، أهدافه الشاملة- إنقاذ الكوكب الذي تبناه والنظام الملكي- تدعم إلى حد كبير كل ما يفعله، وأحياناً تكون على خلاف مع بعضها البعض. إنه يوافق على أنه لن يكون قادراً على خوض حملته الانتخابية من غرفة العرش، لأنه خاض حملته من غرفة انتظارها، ولكن إذا لم يعد يتحدث كثيراً، أو يتدخل بقوة شديدة، فسيكون له جمهوره الأسبوعي مع رئيس الوزراء”.

كانت مثل هذه التنبؤات موضوعاً ثابتاً في السنوات الأخيرة، في عام 2014 كانت صحيفة The Guardian قد نقلت عن مصدر مقرب من تشارلز قوله إنه “سيستمر في تدخلاته القلبية” بعد أن أصبح ملكاً، في عام 2008 كان كاتب سيرته الذاتية جوناثان ديمبلبي، الذي قال: “هناك الآن تحركات سرية على قدم وساق من أجل إعادة تحديد الدور المستقبلي للملك، بحيث يسمح للملك تشارلز الثالث بالتحدث علناً بشأن المسائل ذات الأهمية الوطنية والدولية، بطرق لا يمكن تصورها في الوقت الحالي”.

وكتب ديمبلبي في صحيفة Sunday Times، أنه سيكون خرقاً للاتفاقية القائلة إن آراء الملك تُسمَع على انفراد فقط من قبل رئيس الوزراء والمجلس الخاص في “تحول زلزالي في دور الملك”. وأضاف أن مثل هذا التغيير “من المحتمل أن يكون قنبلة دستورية وسياسية”.

تشارلز الأمير سيكون مختلفاً عن تشارلز الملك



في مقابلة تلفزيونية بمناسبة عيد ميلاده السبعين في عام 2018، بذل تشارلز قصارى جهده لإزاحة مثل هذه المخاوف. ووعد بأنه لن يكون ملكاً “متدخلاً”، وقال إن دوره كأمير لويلز مختلف تماماً عن منصبه كملك.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حملته ستستمر، قال لشبكة BBC البريطانية: “لا، لن يحدث ذلك، أنا لست بهذا الغباء، إنني أدرك بالفعل أنها ممارسة منفصلة للسيادة، لذلك بالطبع أفهم تماماً كيف يجب أن يعمل ذلك”.

لطالما كانت التكهنات الدائمة حول ما إذا كان سيكون “ملكاً متطفلاً” مصدر إزعاج لا نهاية له لتشارلز. ووفقاً لمصدر يعرفه منذ سنوات: “يصيب هذا الشعب بالإحباط… يعتقد أنه لا يفهم أنها وظيفة مختلفة تماماً أن تكون رئيساً للدولة”.

جادل مستشارو تشارلز بأنه على دراية كبيرة بالدستور، وحساس للغاية لمتطلبات دوره، ولا يمكنه فعل أي شيء من شأنه أن يسبب مشاكل دستورية. قال أحدهم لصحيفة تايمز: “إنه رجل عاطفي ومنطلق، لكنه يحظى باحترام وفهم عميقين للدستور ودور المؤسسة الملكية في الحياة الوطنية، لن يفعل أي شيء من شأنه أن يهدد الصرح”.

ما هي تدخلاته وآراؤه السياسية العلنية المثيرة للجدل؟

عندما نُشرت رسائله إلى الحكومة بعد معركة قانونية دامت عشر سنوات من قبل صحيفة The Guardian، كشفت كيف ضغط على الوزراء حول مواضيع تتراوح من حرب العراق إلى العلاجات البديلة.

ومع ذلك، في حين كشفت الرسائل عن مجموعة واسعة من الأمور التي يشعر بشغف حيالها، وفهمه المفصل للسياسة، لم يكن هناك خطاب يبدو أنه قد تجاوز فيه العلامة من حيث الملاءمة السياسية. وكما كتب المؤرخ أندرو روبرتس، بدا أن التمرين برمته لفرض تدخله المفترض في العلن قد أدى إلى نتائج عكسية: “ما مدى حماقة صحيفة The Guardian الآن بعد أن أجبرت أمير ويلز على إفشاء رسائله إلى وزراء حكومة حزب العمال في الفترة من 2001 إلى 2005، فقط لتجد أنه بدلاً من أن تكون مثيرة فإنها تستحق على الصعيد العالمي تقريباً، ومحترمة، ومسؤولة، وحتى إلى حد ما معتادة”.

وعندما كان تشارلز في رحلة إلى كندا في عام 2014، أخبر امرأة يهودية تبلغ من العمر 78 عاماً كانت قد فرت من النازيين، أن الرئيس بوتين كان “يفعل نفس الشيء تماماً مثل هتلر”، تسبب التعليق في ضجة دبلوماسية. قال بوتين إن البيان غير مقبول و”ليس ما يفعله الملوك”. ومع ذلك، على الرغم من كل الانزعاج الذي شعرت به وزارة الخارجية، قال 51% من البريطانيين الذين استطلعت يوغوف للاستطلاعات آراءهم إن التعليقات كانت مناسبة ولم يوافق عليها سوى 36%.

تقول الكاتبة سالي سميث، مؤلفة كتاب “إليزابيث الملكة: المرأة خلف العرش”، عام 2017 إنها لم تخجل من انتقاد تشارلز، مع إبداء ملاحظة متفائلة: “تشارلز كملك لديه القدرة على الإلهام كقوة موحدة تتجاوز السياسة، بأسلوب ونبرة مختلفين عن الملكة، لإظهار مشاعره، والتحدث بشكل طبيعي وربما أكثر من والدته”.

من جانبه، يعتقد كاتب السيرة الملكية هوغو فيكرز أن الملك تشارلز سيظهر كشخص مختلف كملك، رغم صعوبة التنبؤ بكيفية ظهور ذلك. قال: “يمكن أن يكون ملكاً مسلياً إلى حد ما، من المفترض أنه يدرك أنه لن يكون قادراً على التنصت على كل الأشياء التي يحب سماعها”.

تشارلز والمعتقدات الدينية

تقول “التايمز”، يعلم تشارلز في المقام الأول أن عهده يجب أن يعكس حقيقة أن بريطانيا اليوم هي بلد مختلف جذرياً عن بريطانيا عام 1952. نظراً لمثل هذه التغييرات الأساسية في الهوية الثقافية والإيمان الديني، فقد أوضح أنه يعتقد أنه لم تعد الافتراضات القديمة حول النظام الملكي والدين بلا جدال. ورغم أن لديه إيماناً مسيحياً عميقاً، ويحضر إلى الكنيسة كل أسبوع، دون أن يفوِّت أسبوعاً، حتى عندما يكون في الخارج، فقد أمضى حياته في استكشاف أديان أخرى مثل الهندوسية والبوذية، وخاصة الإسلام، الذي يشعر بعلاقة خاصة تجاهه.

لقد عرض وجهات نظره حول العلاقة بين الملك- الذي هو بالطبع الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا- والمعتقدات الدينية للأشخاص الذين يخدمهم في فيلم وثائقي تلفزيوني في عام 1994. وفي إشارة مباشرة إلى لقب المدافع عن الإيمان، قال: “أنا شخصياً أفضل أن أرى الملك يدافع عن الإيمان، وليس إيماناً بعينه، لأن المدافع عن إيمان بعينه يعني فقط تفسيراً واحداً معيناً للإيمان، والذي أعتقد أنه أحياناً ما يتسبب في مشكلة. كان ذلك هو الوضع لمئات السنين. لقد قاتل الناس حتى الموت بسبب هذه الأمور التي تبدو لي إهداراً غريباً لطاقة الناس، في حين أننا جميعاً نهدف بالفعل إلى نفس الهدف النهائي، على ما أعتقد”.

أثارت ملاحظاته موجات من الصدمة عبر التسلسل الهرمي الأنجليكاني، وأدت إلى مخاوف من أنه قد يدعو إلى تفكيك كنيسة إنجلترا. كانت مثل هذه المخاوف واسعة النطاق، لأن تشارلز يؤمن بشدة بوجهة النظر القائلة إن نزع الملكية ليس من اختصاص الحاكم، وإنما للكنيسة نفسها لتقررها. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن موقفه الشامل من الإيمان سيكون له تأثير على حكمه.

ويكاد يكون من المؤكد أن حفل التتويج سيكون مناسبة مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في عام 1953، ومن الصعب التساؤل عما إذا كان قَسَم التتويج- الذي يفرض القانون على الحاكم الجديد أن يقسم رسمياً “بالمحافظة على تسوية ستبقى كنيسة إنجلترا، والعقيدة، والعبادة، والانضباط، والحكومة، وفقاً للقانون المعمول به في إنجلترا”- دون تغيير بحلول الوقت الذي يأتي فيه تشارلز لنطقه.

كانت هناك أيضاً مزاعم في الماضي بأن تشارلز يريد إقامة حفل متعدد الأديان، على الرغم من التقليل من شأن هذه المزاعم في السنوات الأخيرة.

أياً كان ما سيحدث -تغيير لطيف في التقاليد أو إصلاح أكثر جوهرية- ربما يعطي أيضاً فكرة عن السؤال الأوسع حول كيف سيكون حكم الملك: ثورة ملكية، أم تطور لطيف؟ لن يمر وقت طويل قبل أن نبدأ في اكتشاف ذلك.

ما الذي سيحدث في فترة الحداد الوطني وهل ستغلق المدارس حدادا عليها؟

يتفاعل الناس في جميع أنحاء بريطانيا مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وعلى الرغم من أنه سيتم الكشف عن جدول زمني مخطط بعناية للفعاليات الرسمية بشكل منفصل، إلا أنه سيكون لوفاة الملكة تأثير كبير على الحياة اليومية في بريطانيا.

وقالت الحكومة إن فترة الحداد الوطني ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية للملكة. وإليكم ما يمكن توقعه، على أنه ينتظر أن يصدر تأكيد العديد من التفاصيل لاحقا.

ماذا عن العطل الرسمية؟

من المتوقع أن تقام الجنازة في دير ويستمنستر خلال حوالى 10 أو 11 يوما، على أن يتم تأكيد التاريخ من قبل قصر باكنغهام. ومن المحتمل أن يتم إعلان اليوم عطلة للمصارف “بنك هوليداي”، لكن هذا سيؤكد من قبل القصر والحكومة لاحقا.

وإذا تم إعلان اليوم عطلة رسمية، سيتم إغلاق المدارس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستغلق على الإطلاق قبل ذلك الحين. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التعليم والإدارات المفوضة توصياتها في هذا الشأن.

هل سيتم إلغاء الفعاليات ؟

تقول الحكومة إنه لا يوجد التزام بإلغاء أو تأجيل الفعاليات خلال فترة الحداد الوطني، أو إغلاق أماكن الترفيه. وتقول إن هذه القرارات متروكة للجهات المنظمة لتقرر بشكل فردي. لكن عددا من الفعاليات التي كان من المقرر أن تجري في غضون 24 ساعة أو نحو ذلك بعد إعلان وفاة الملكة، قد تم إلغاؤها بالفعل قبل الإدلاء بهذا البيان، وتبعها آخرى.

ولن تقام مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والاثنين. كما تم تأجيل جميع المباريات في الدوري الممتاز للسيدات وبطولة السيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في نهاية هذا الأسبوع.

وتم تأجيل جميع السباقات يومي الجمعة والسبت من قبل هيئة سباق الخيل البريطانية.

وفي لعبة الغولف، لن يكون هناك لعب في بطولة “بي إم دبليو بي جي إي” يوم الجمعة. وتم تأجيل اليوم الثاني من مباراة الكريكيت التجريبية بين إنجلترا وجنوب إفريقيا، مع عدم وجود تأكيد على ما إذا كانت بقية مباريات اللعبة التي تستغرق خمسة أيام ستقام.

ولن تستمر المراحل الثلاث الأخيرة من سباق الدراجات في جولة بريطانيا، المقرر إجراؤه من الجمعة إلى الأحد.

تم تأجيل مباريات اتحاد الرغبي في الدوري الممتاز يوم الجمعة، لكن المباريات ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسبقها دقيقة صمت، كما ستنطلق “غريت نورث ران” يوم الأحد.

وقالت الجهة المسؤولة عن فعاليات باركرون، (وهي عبارة عن مجموعة من الفعاليات للمشاة والعدائين والمتطوعين والتي تقام صباح كل يوم سبت على مسافة يبلغ طولها 5 كيلومترات)، إنها لن تطلب من أي من منظميها إلغاء الأحداث، لكن المتطوعين المقبولين أو مالكي الأراضي قد يقررون عدم إجراء الجولات.

وتم إلغاء عروض “بي بي سي برومز” الموسيقية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب عرض “لاست نايت أوف ذا برومز” يوم السبت.

ومن المتوقع أن تستمر العروض المسرحية في جميع أنحاء بريطانيا، مع التزام دقيقة صمت. ولكن ألغي حفل توزيع جائزة ميركوري الموسيقية مساء الخميس بعد إعلان الخبر.

وتم تأجيل مؤتمر اتحاد النقابات الذي كان من المقرر عقده في برايتون الأسبوع المقبل وستتم إعادة جدولته إلى تاريخ لاحق.

وتنص التوجيهات الحكومية على أنه إذا تم التخطيط لمباريات أو أحداث رياضية في يوم الجنازة، فقد ترغب المنظمات في تعديل المواعيد حتى لا تتعارض مع خدمة الجنازة أو المواكب.

وظلت بعض المتاجر مغلقة يوم الجمعة، بما في ذلك “سيلفريدجز وفرنش كونيكشن وليبرتي”. وقال متجر هارودز إنه سيتم إغلاقه في يوم الجنازة، وقد تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه.

هل ستستمر إضرابات السكك الحديدية والبريد؟

أعلن اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل أنه سيتم إلغاء الإضرابات المخطط لها يومي 15 و17 سبتمبر/أيلول كعلامة على الاحترام. كما ألغت نقابة موظفي النقل الذين يتقاضون رواتب الإضرابات المخطط لها في هذا الشهر.

كما تم إلغاء الإضرابات البريدية يوم الجمعة من قبل نقابة عمال الاتصالات.

هل ستكون هناك أي مراسم تذكارية أخرى قبل الجنازة؟

وستقام صلاة إحياء الذكرى في كاتدرائية القديس بولس يوم الجمعة، بحضور رئيسة الوزراء وكبار الوزراء الآخرين.

ولأن وفاة الملكة كانت في اسكتلندا، سوف يرقد نعشها في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبره. وقد يُسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة، على الأرجح بعد غدا الإثنين.

وسيتم بعد ذلك نقل النعش جوا إلى لندن، حيث سيسمح لمئات الآلاف من الأشخاص بالتوافد على مدى أربعة أيام لتقديم العزاء وإلقاء نظرة وتحية الوداع على الجثمان الذي يكون مسجى في قاعة ويستمنستر .

سيتم تنكيس علم الاتحاد عند منتصف السارية على المباني الحكومية حتى صباح اليوم التالي للجنازة. ستعود الأعلام إلى أعلى السارية لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت للاحتفال بإعلان الأمير تشارلز ملكا، قبل العودة إلى نصف السارية ثانية.

وقرعت الأجراس في دير ويستمنستر وكاتدرائية القديس بولس وقلعة وندسور والكنائس في جميع أنحاء البلاد تكريما للملكة. وأطلقت 96 إطلاقة مدفعية تحية، للاحتفال بكل عام من حياتها، في هايد بارك وبرج لندن وستونهنغ وقلعة إدنبره وأماكن أخرى.

كيف يمكن أيضا تقديم الاحترام للملكة؟



يمكن للناس التوقيع على كتاب تعزية عبر الإنترنت على موقع العائلة المالكة، لكن لن تكون هناك دفاتر لكتابة التعازي في المساكن الملكية. ويمكن لأي منظمة أن تفتح دفتر سجل تعزية وستكون هناك فرص لتوقيعه في مواقع في جميع أنحاء البلاد، مثل قاعات مراكز المدن وبعض الكاتدرائيات.

وسيتم إنشاء حديقة زهور تذكارية في غرين بارك بلندن يوم السبت، وسيكون المكان الرئيسي المخصص لوضع الزهور بالقرب من قصر باكنغهام. يمكن أيضا وضع الزهور في مواقع محددة بالقرب من المساكن الملكية الأخرى في بالمورال وندسور وساندرينغهام وفي قلعة هيلزبورو في بلفاست وقصر هوليرودهاوس في إدنبره وعند مدخل مجلس مدينة كارديف.

وقد تكون هناك أماكن داخل المجتمعات المحلية حيث يمكن ترك الزهور أو كلمات الثناء والتعزية، مثل دار البلدية أو الكنيسة وتنصح الحكومة بمراجعة المجالس أو وسائل الإعلام المحلية.

لكن الحكومة والعائلة المالكة طلبتا عدم إرسال الأزهار أو الأكاليل أو كلمات الثناء والتعزية مباشرة إلى المساكن الملكية أو المكاتب الحكومية أو إلى موقع جنازة الملكة.

هل ستتغير الطوابع والنقود وجوازات السفر البريطانية بعد وفاتها؟

كانت الملكة إليزابيث الثانية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد اعتدنا على رؤية صورتها وبروفايلها والشعار الملكي الخاص بها على كثير من الأشياء من ظروف الرسائل والاعلام والعملات الورقية والمعدنية إلى جوازات السفر ومباني المحاكم وغيرها من الأشياء الأخرى.

كل شيء تغير

جميع العملات المعدنية المتداولة في المملكة المتحدة والبالغ عددها 29 مليار، عليها وجه الملكة.

ويعود أحدث تصميم إلى عام 2015 ، عندما كانت تبلغ من العمر 88 عاماً. كانت هذه هي الصورة الخامسة للعملة التي تم إنشاؤها خلال فترة حكمها.

لم تذكر دار سك العملة الملكية، كيف أو متى ستصدر عملات معدنية عليها وجه الملك تشارلز الثالث، ولكن من المحتمل أن تظل العملات المعدنية التي تحمل وجه الملكة، قيد التداول لسنوات عديدة، وستتم عملية استبدالها بشكل تدريجي.

قبل أن يتم تحديث جميع العملات المعدنية البريطانية من أجل التقسيم العشري في عام 1971 ، كان من الطبيعي جداً رؤية صور العديد من الملوك على العملات المعدنية الموجودة بحوزتنا.

على الرغم من أننا لا نعرف كيف ستبدو صورة العملة المعدنية للملك، إلا أن العملة المعدنية التي صدرت في عام 2018 من قبل دار سك العملة الملكية احتفالاً بعيد ميلاده السبعين، أعطتنا لمحة عن ذلك.

والشيء الوحيد الذي يبدو أكيداً هو أنه سيظهر من الاتجاه الآخر – إلى اليسار. يفرض التقليد أن يتغير الاتجاه الذي يتخذه الملك على العملات المعدنية مع كل ملك جديد. وبمجرد أن يتم التأكيد من قبل الحكومة، سيتم تصنيع تصميمات جديدة في دار سك العملة الملكية في لانتريسانت، جنوب ويلز.

ظهرت الملكة على جميع أوراق بنك إنجلترا منذ عام 1960 (الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك الاسكتلندية وإيرلندا الشمالية لا تضع صور الملوك).

هناك حوالي 4.5 مليار ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار جنيه إسترليني متداولة في الوقت الحالي. وكما هو الحال مع العملات المعدنية، سيتم التخلص منها تدريجياً.

ستظل جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية بمثابة معاملة قانونية. سيقدم بنك إنجلترا كثيرا من الإشعارات إذا كان ذلك سيتغير.

الطوابع وصناديق البريد



منذ عام 1967 ، ظهرت جميع الطوابع الصادرة عن البريد الملكي ( Royal Mail) وعليها ظل صورة جانبية لوجه الملكة إليزابيث الثانية.

سيتوقف الآن البريد الالكتروني عن إنتاج طوابع تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية – على الرغم من أنه لا يزال من الممكن استخدامها على الرسائل والطرود البريدية – وسيبدأ بعملية إنشاء طوابع جديدة.

ظهر الملك الجديد على طوابع بريدية من قبل، لكن البريد الملكي لم يذكر بعد كيف ستبدو التصميمات الجديدة معه. بالإضافة إلى وضع بروفايل الملك على الطوابع، فإن البريد الملكي يضع الرموز الملكية على العديد من صناديق البريد أيضاً.

أكثر من 60 في المئة من صناديق بريد المملكة المتحدة، البالغ عددها 115000 ، تحمل علامة EIIR للملكة إليزابيث الثانية ( إي: هو الحرف الأول من اسم الملكة، والحرف آر: للإشارة إلى كلمة ريجينا، التي تعني ملكة).

في داخل اسكتلندا، تتميز بالتاج الاسكتلندي، أما خارجها، فستحمل صناديق البريد الجديدة الآن رمز الملك، ولكن نظراً لأن عدد الصناديق الجديدة المثبتة منخفض جداً، فقد يستغرق الأمر طويلاً قبل أن تشاهد أحد هذه الصناديق.

الختم الملكي الذي يدل على الموافقة

من علب الكاتشب وحبوب الفطور إلى العطور وغيرها من المنتجات، قد ترى الشعار الملكي وقد كتب بجانبه عبارة ” بالتعيين لدى صاحبة الجلالة الملكة” على بعض المواد الاستهلاكية أو العناصر الأخرى في منزلك.

ووجود هذا الشعار الملكي يعني أنها مانحة من قبل الأسرة الملكية، مما يعني أن الشركة تزود الأسر الملكية أيضاً بهذه المنتجات بشكل منتظم.

ملصق يشير إلى أنه حائز على ضمان ملكي على زجاجة صلصة

على مدار القرن الماضي أو نحو ذلك، أصدر كل من الملوك وأقرانهم وورثتهم أوامر ملكية خاصة بهم – مما جعلهم مانحين – ويوجد حالياً حوالي 900 أمر ملكي تحتفظ به 800 شركة.

عندما يموت المانح، تصبح أي أوامر ملكية أصدرها، باطلة ويكون أمام الشركة عامين للتوقف عن استخدام الشعار الملكي الممنوح لها، (باستثناء الأوامر التي صدرت عن الملكة الأم، فتظل صالحة بعد وفاتها لمدة خمس سنوات).

المذكرات التي أصدرها تشارلز بصفته أمير ويلز، ستستمر كما هي بعد أن أصبح ملكاً لأنها تتماشى مع الأسرة وليس اللقب.

هناك توقع بأن يمنح الملك الجديد ابنه ووريثه الأمير وليام، الصلاحية لإصدار أوامر خاصة به.

هل لا تزال جوازات السفر سارية المفعول؟

ولكن ليس فقط الطوابع والضمانات المانحة للشركات والعملات هي التي ستتغير، بل جميع جوازات السفر البريطانية الصادرة باسم صاحبة الجلالة ستتغير أيضا (ستظل جوازات السفر الحالية صالحة أيضا) ولكن بالنسبة لجوازات السفر الجديدة، سيتم تحديث الصياغة الموجودة على الغلاف الأمامي من الداخل لكي يصبح جلالة الملك بدلاً من جلالة الملكة.

سيتعين على قوات الشرطة في إنجلترا وويلز تغيير الرمز الملكي الخاص بالملكة إليزابيث الثانية المنقوش وسط خوذاتهم.

المحامون ورجال القانون الذين تم تعيينهم من قبل الملكة ليكونوا مستشاري الملكة سيُعرفون الآن باسم مستشارو الملك بشكل فوري.

وأخيراً، سيتم تغيير كلمات النشيد الوطني التي من ضمنها “حفظ الله الملكة” لتصبح “حفظ الله الملك”.

بعد إعلان تشارلز ملكاً رسمياً في حفل رسمي، سيتم إصدار إعلان عام من شرفة قصر سانت جيمس، بما في ذلك هتاف: “حفظ الله الملك”.

سيتم بعد ذلك عزف النشيد الوطني بهذه الكلمات التي ستكون المرة الأولى التي تتغير فيها منذ عام 1952.

هذا ما سيرثه الملك تشارلز الثالث من ثروة الملكة إليزابيث

ثروة الملكة إليزابيث الثانية تشمل العديد من القصور والعقارات، إضافةً إلى مجموعة هائلة من مجوهرات التاج البريطاني التي تحتوي على تيجان وصولجانات من الألماس والذهب، كما تمتلك بيانو من الذهب الخالص، وحديقة “هايد بارك” مع كلّ بجعة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإننا قد نتساءل عن قيمة ثروتها الشخصية، والأموال التي خبأتها في البنك.

دعنا نُخبرك أن الأمر معقّد بعض الشيء؛ لأن الكثير مما تدّعي الملكة امتلاكه -أو يُنسب إليها- ينتمي في الواقع إلى ما يُسمّى “الشركة الملكية”، والتي تملكها العائلة المالكة جميعها.

ثروة الملكة إليزابيث الثانية

وفقاً لمجلة Forbes، تتحكم العائلة المالكة بنحو 28 مليار دولار من أصول الشركة الملكية، والتي تُعرف أيضاً باسم “Monarchy PLC”، من بينها عقارات رئيسية في وسط لندن وأراضٍ زراعية نائية في اسكتلندا، وما بينها.

وفي إحصاءٍ سريع لأصولها؛ تبلغ القيمة التقديرية لقصر كنسينغتون 630 مليون دولار، وقصر باكنغهام 4.9 مليار دولار، ودوقية كورنوال 1.3 مليار دولار، إضافةً إلى قيمة دوقية لانكستر التي تُقدّر بـ748 مليون دولار، وCrown Estate اسكتلندا 592 مليون دولار. في حين تبلغ القيمة الإجمالية لـCrown Estate نحو 19.5 مليار دولار.

ومع ذلك، ليست كل تلك الأموال ثروة الملكة إليزابيث أو مملوكة من قِبل العائلة المالكة البريطانية! فوزارة الخزانة البريطانية تملك بعضها. وإذا ما اتخذنا Crown Estate كمثالٍ توضيحي: فعلى الرغم من أنها -من الناحية النظرية- تُعتبر ملكية الملك الحاكم طوال فترة حكمه، فإنه لا هو ولا الحكومة المالكين القانونيين لـCrown Estate.

يُدار هذا العقار من قِبل مجلسٍ خارجي بدلاً من ذلك. وقد أنتج 475 مليون جنيه إسترليني من الأرباح في العام 2020، تلقت العائلة المالكة منها 25٪ (وتُعرف باسم المنحة السيادية). فيما حصلت الخزانة البريطانية على 75٪ المتبقية. مبلغ المنحة هذا وحده لتلك السنة كان مذهلاً للغاية 86.3 مليون جنيه إسترليني!

والأصول المذكورة تشمل عقارات قصر ساندرينغهام، وقلعة بالمورال، والاستثمارات الشخصية التي هي في المقام الأول في الأسهم البريطانية الممتازة، ومجموعة ضخمة من الأعمال الفنية ومجوهرات.

ووفقاً لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية، منحت الملكة الأم إرثاً تقدَّر قيمته بـ70 مليون جنيه إسترليني، رغم أن الملكة إليزابيث قررت نقل أهم العناصر التي تركتها والدتها إلى مجموعة “رويال كوليكشن”، حيث سيتم “الاحتفاظ بها في أمانة الأمة”.

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأمير فيليب، الزوج الراحل للملكة، ترك عقاراً قيمته حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني تضمّنت 3000 كتاب ومجموعة من لوحات إدوارد سيغو.

هل تخفي الملكة إليزابيث الثانية قيمة ثروتها الحقيقية؟

نجحت الملكة في دفع الحكومة إلى تعديل مشروع قانون لإخفاء ثروتها الخاصة “المحرجة” عن الجمهور”، وفقاً لمقالٍ نشرته صحيفة The Guardian في فبراير/شباط 2021، وأحدث جدلاً واسعاً.

ورغم أن متحدث باسم قصر باكنغهام نفى هذا الادعاء، قائلاً إن “أي تأكيد على أن الملكة أوقفت التشريع هو أمر خاطئ تماماً”، يُزعم أن التعديل حدث في سبعينيات القرن الماضي و”أبقى على ملكية وأصول الملكة الخاصة طي الكتمان”. أي أن ثروة الملكة إليزابيث بالتحديد التحديد، لا يمكن أن يعرفها أحد.

ولو كان تم تمرير هذا القانون في مسودته الأصلية، لكان بإمكانه الكشف عن المكان الذي استثمرت فيه الملكة السابقة إليزابيث الثانية أموالها، وساعد في تتبع صافي ثروتها.

ورغم عدم وجود أي شرط يُلزم ملوك بريطانيا بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، تفيد معلومات نشرتها وكالة “فرانس برس” بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه إسترليني (نحو 500 مليون دولار) عام 2022، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني عن العام السابق.

وتمتلك الملكة أيضاً محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية، تُقدّر قيمتها بنحو مئة مليون جنيه إسترليني. كما أن مجوهرات التاج الشهيرة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، تُعتبر رمزياً من ثروة الملكة إليزابيث.

ما الذي سيرثه الملك تشارلز الثالث من ثروة الملكة إليزابيث؟

سيرث تشارلز العرش وأيضاً ثروة المكلة إليزابيث المالية الصافية (نحو 500 مليون دولار) والتي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتيازٍ مخصَّص للخلافة الملكية.

كما سيحصل هو وعائلته على المنحة السيادية السنوية، التي بلغت نحو 117 مليون دولار في العام 2021.

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، سيرث الملك تشارلز الثالث قلعة بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام حيث تحتفل العائلة الملكية تقليدياً بأعياد نهاية العام.

وستضاف ثروة الملكة إليزابيث إلى ثروة الملك تشارلز الثالث الشخصية، التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه إسترليني).

كذلك، سيرث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درّت خلال السنة الضريبية المنتهية في آذار/مارس الفائت 24 مليون جنيه إسترليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

لكنه في الوقت نفسه سيفقد دوقية كورنوال، التي تذهب عادةً إلى الابن الأكبر للملك، وتدرّ حوالي 21 مليون جنيه إسترليني سنوياً؛ لأنها ستؤولُ مباشرةً إلى الأمير ويليام.

التسلسل الهرمي لولاية العرش بعد موت الملكة

لا جدال أن الأمير تشارلز سيكون التالي على العرش بعد وفاة الملكة إليزابيت، لكن من سيخلف الأمير تشارلز؟ ولمن ستكون الأولوية في ولاية العهد، وهل سيكون هناك أي فرصة لأولاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في اعتلاء العرش يوماً ما؟

ورثة العرش البريطاني.. من سيخلف الأمير تشارلز؟



بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بالمورال مساء الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2022، أصبح للعائلة تسلسل هرمي جديد فيما يتعلق بوراثة العرش، وفقاً لما ورد في صحيفة The Guardian، فمن بعد تولي الأمير تشارلز العرش ليصبح ملكاً، سيكون هؤلاء المرشحون لخلافته بالترتيب:

1 – الأمير ويليام

الأمير ويليام البالغ من العمر 40 عاماً هو المرشح الأول لولاية العرش من بعد والده الأمير تشارلز، مع العلم أنه الابن الأكبر للأميرة الراحلة ديانا.

2 – الأمير جورج

الأمير جورج البالغ من العمر 9 أعوام هو ابن دوق ودوقة كامبريدج (الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون) ويحتل المرتبة الثانية في التسلسل الهرمي لولاية العرش البريطاني من بعد جده تشارلز ووالده ويليام.

3 – الأميرة شارلوت

وفي المرتبة الثالثة تأتي الأميرة شارلوت البالغة من العمر سبع سنوات، وهي ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون كذلك، وتعتبر في الوقت الحالي أكبر فتاة مرشحة لتولي العرش وفقاً للتسلسل الهرمي.

4 – الأمير لويس

الأمير لويس هو الطفل الأصغر في عائلة دوق ودوقة كامبريدج ويبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

5 – الأمير هاري

على الرغم من كل شيء، لا يزال اسم الأمير هاري (ابن تشارلز وديانا) مدرجاً في قائمة المرشحين للعرش، لكنه يحتل المرتبة الخامسة، ويأتي بعد أخيه ويليام وأبناء أخيه الثلاثة.

وكان الأمير هاري قد أغضب العائلة المالكة فيما مضى بزواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وحصلت قطيعة مؤقتة بينه وبين عائلته، عندما قرر مع زوجته التخلي عن الواجبات الملكية.

6 – آرتشي مونتباتن وندسور

آرتشي هو الابن الأول لدوق ودوقة ساسكس (هاري وميغان ماركل) ويحمل الطفل البالغ من العمر الجنسيتين البريطانية والأمريكية، وقرر والده عدم منحه أي لقب ملكي عندما وُلد، لكن مع اعتلاء جده الأمير تشارلز عرش بريطانيا سيصبح آرتشي “أميراً” بصورة رسمية، ويعتبر الطفل الأصغر المرشح لولاية العهد لكن بعد عمه ويليام وأولاد عمه ووالده هاري.

7 – ليليبيت وندسور

هي الطفلة الثانية لهاري وميغان ماركل وتبلغ من العمر 15 شهراً وبالرغم من أن حظوظها في اعتلاء العرش قليلة للغاية، لكنها لا تزال تحتل المرتبة السابعة في التسلسل الهرمي للعائلة المالكة.

8 – الأمير أندرو

على الرغم من أن الأمير أندرو (62 عاماً) هو الابن الثالث للملكة الراحلة إليزابيث ودوق أدنبرة الأمير فيليب فإنه ليس المرشح الأول لتولي الحكم من بعد أخيه تشارلز.

ويذكر أنه قد تم تجريد الأمير أندرو من واجباته الملكية بعد أن رفعت مواطنة أمريكية دعوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي، وقد تمت تسوية القضية ولم يُكشف عن المبلغ الذي دفعه الأمير أندرو، دوق يورك، للضحية. وعلى الرغم من تجريده طوال السنوات الماضية من مهامه فإنه لا يزال في المرتبة الثامنة في التسلسل الرسمي لخلافة العرش البريطاني.

من هو ملك بريطانيا الجديد؟

على مشارف عامه الرابع والسبعين، سيجلس تشارلز على عرش بريطانيا، بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي، ليعود للأضواء مرة أخرى مذكرا بالكثير من القصص أبرزها على الإطلاق الراحلة الأميرة ديانا.

سيجلس تشارلز، في قصر باكنغهام وإلى جواره زوجته كاميلا، والتي تمكنت عبر سنواتها ال17 في العائلة المالكة من كسب دعم الملكة الراحلة.

ولد تشارلز في نوفمبر 1948، وهو الابن الأول للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب. وبينما لم تكن هناك مطبات في حياته السياسية، كانت حياته الشخصية الشابة مزدحمة ومثيرة للجدل.

قضى تشارلز، الذي أصبح وليا للعهد وهو في عمر 3 سنوات عام 1952، أطول فترة لوريث للعرش الملكي البريطاني، كما أنه أول وريث عرش في بريطانيا يحصل على شهادة جامعية ولا يدرس بالمنزل كما كان الوضع في السابق.

الدراسة والزواج

درس الملك الجديد، بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970، ثم بعدها بعام تخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971.

وتركزت مهامه – وفقا لمنصبه – على دعم الملكة ومساعدتها في أداء مسؤولياتها الملكية.

في 1981، وبخاتم مكون من “ياقوت” محاط بـ 14 ماسة، أعلن تشارلز والليدي ديانا خطبتهما قبل انهيار زواجهما في التسعينات. وكان لتشارلز علاقة مع كاميلا أثناء زواجه بديانا وتم إعلان زواجهما مدنيا في عام 2005.

ظهور اجتماعي جديد

زاد تشارلز من ظهوره الاجتماعي في الآونة الأخيرة، كتلك الصور التي التقطت له أمام أهرامات الجيزة في مصر في 2021 أو عندما شوهد يعطي معطفه لإحدى ممثلات مسلسل “إيست إندرز” البريطاني الشهير لأنها تشعر بالبرد في أبريل الماضي.

في يونيو الماضي، وخلال حفل اليوبيل البلاتيني – والذي احتفل ب70 عام على تولي الملكة العرش – كان مكان الملكة فارغا لتعذرها عن الحضور بسبب مشاكل في التنقل لكن تشارلز لم يصعد مكانها.

وفي خطاب لتشارلز بمناسبة اليوبيل البلاتيني تحدث عن والدته ووالده الذي رحل في أبريل 2021، وقال الأمير تشارلز في احتفالية بقصر باكنغهام عن والدته: “ضحكتِ وبكيتِ معنا، والأهم من ذلك أنك كنتِ موجودة من أجلنا، خلال هذه السبعين عام”، ليعود وينعيها بعد 3 أشهر.

ومنصب الملك رمزي، لكن لديه صلاحيات تتضمن حل البرلمان ودعوته للانعقاد والتصديق على مشروعات القوانين، وإعلان الحرب والعفو الملكي.