أساليب تهويل الجزيرة البريطانية من عام 1290م وحديث تشارلز الجديد

من كتاب تاريخ آل سعود للشهيد الحجازي ناصر السعيد وبالاستناد إلى كتب وكتاب إنجليز يتحدث عن:

أساليب تهويد الجزيرة البريطانية من عام 1290م بالسفاح اليهودي توماس كرومويل ثم السفاح اليهودي اوليفير كرومويل القائل ان الطريق إلى فلسطين يبدأ من بريطانيا التي تم تهويدها والبداية بإنشاء جمعية حقوق الإنسان اليهودي ثم هدم الكنائس الكاثوليكية والقروض وربا الفوائد وتزويج الفتيات اليهوديات من النبلاء الإنجليز.

والسيطرة على البورصة والإعلام والسياسة والحكومة والوزراء والملك ثم إنشاء أول محفل ماسوني بالعالم في بريطانيا وبرئاسة الملك وتحولت بريطانيا المهودة إلى بريطانيا الاستعمار واحتلت الهند ثم عدن ثم الخليج وزرع الوهابية الإرهابية التكفيرية وإقامة عرش بن سعود الموالي ليهود تل أبيب وبريطانيا المهودة.

اليوم الملكة إليزابيث الثانية رحلت وهي انجليزية وتحمل الصولجان رمز الماسونية المنقول إلي الملك تشارلز الثالث.. وكل مائة عام يعمل اليهود الصهاينة أو الماسون سموهم ما شئتم هزات عالمية من حروب وفتن ونشر أوبئة وأمراض فتاكة وتضخم وركود اقتصادي وانحلال أخلافي وصدامات عسكرية كونية لتغيير الخرائط ..الخ لتمدد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين بعد تمزيق الشعوب الحرة والجغرافيا كذلك.. قبل أغوام صرح تشارلز أن بوتين هو هتلر.

واليوم صحف بريطانية نقلت حديث عن تشارلز قوله أن دين واحد لا يكفي في بريطانيا. وبالأمس القريب أمريكا قدمت مشروع لإصلاح الأمم المتحدة من عدة نقاط أهمها النقطة التي تتحدث وبشكل مبطن عن اعتماد الجنس الثالث الشواذ في ميثاق ألأمم المتحدة وعدم تمرير مقترح أمريكا يعني قطع التمويل الأمريكي للمنظمة يعني الذهاب إلي صدام ما وشرعية أممية جديدة على مقياس تل أبيب لندن أمريكا.

أمريكا بريطانيا السعودية إسرائيل هم أعداء الإنسانية والأمة الإسلامية والوطن العربي واليمن.

اقصر الطرق وبأفل التكاليف هو اجتثاث كيان تل أبيب لان كل ما يحدث بالوطن العربي وأوكرانيا ولاحقا جغرافيا أوروبا والنار ستتوسع إلي الصين الهند باكستان هو لمصلحة هذا الكيان. إدا تم اجتثاثه كلياً فان كل الحروب والفتن ستختفي بالعالم الظاهر اليوم والمنظورة التي يخطط لها اليهود انطلاقا من بريطانيا لكن هذه المرة الحرب العالمية لن تكون كلاسيكية.. فيالق وألوية واجتياح واحتلال.

بل بأسلحة دمار بما فيها النووي ثم رفع الراية البيضاء للمهزوم وعالم جديد وشرعية أممية جديده وميثاق حقوق إنسان جديد للشواذ المثليين يفرض توليهم مناصب حكومية فهم اخلص من ينفذ توجيهات المفسدين بالأرض يهود تل أبيب في بلدانهم ومن خان نفسه وتخلى عن رجولته ماذا ينتظر منه.

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أبو جميل أنعم العبسي

15صفر 1444هجرية

11سبتمبر 2022م