احتجاز سفينة جديدة.. التحالف يمنع (سالا كريفا) من دخول الحديدة

احتجز تحالف العدوان اليوم الثلاثاء، سفينة وقود ثالثة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة، رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة البنزين “سالا كريفا” مواصلا بذلك خرق الهدنة المؤقتة بمشاركة من الأمم المتحدة، ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى ثلاث.

واعتبر المتوكل استمرار القرصنة على سفن الوقود في ظل الصمت الأممي المعيب تأكيد على أن تصريحات دول التحالف والأمم المتحدة عن السلام مجرد دعايات كاذبة.

ولفت إلى أن صلف العدوان وتشديده للحصار وتعنته في احتجاز سفن المشتقات النفطية وخروقاته المتواصل للهدنة، يندرج ضمن مخططات العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.