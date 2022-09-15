شاهد فضيحة نجل طارق صالح.. قوى الغزو والاحتلال والنهب تريد حكم اليمن بالجيل الثالث العفاشي الداعشي

نشر الناشط نواف حمد ناصر على موقعه تيليجرام صورة، لأحد الأشخاص وبزي دواعش أفغانستان آلإرهاب الوهابي السعودي التكفيري في احدى معسكرات الدواعش في الجنوب المُحتل، وقال إنها تعود لأحد أبناء أعضاء ما سمي بالمجلس القيادة الرئاسي الذي شكله ابو منشار محمد بن سلمان من ثمانية خونة جدد عقب الإطاحة بالخائن هادي.

وأوضح الناشط نواف ان الصورة تعود لمحمد طارق محمد صالح عفاش وهو احد قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي الوهابي بالجنوب المُحتل.

وقال نواف: ان محمد طارق محمد صالح عفاش تربى بعيدا عن أسرة طارق عفاش كونه من ام ثانية من محافظة ريمة حيث تزوجها طارق عفاش بالخفاء من أسرته وأولاده.

وأضاف نواف قائلاً: وبعد ولادة محمد طارق كبر بالسن وهو معقد كون والده طارق أهملة بعد ان طلق والدته، حيث قامت الجماعات الإرهابية في استقطابه وضمه لصفوف الإرهاب الوهابي.

وأكد نواف: على أن الخائن عمار محمد عبد الله صالح عفاش عم محمد طارق كان على علم في التحاقه بمعسكرات الدواعش ونتيجة لذلك توطدت العلاقة وقويت بين الخائن عمار وابن أخيه محمد طارق.

وأشار الناشط نواف إلى ان وقوع عفاش طارق، الأخ غير الشقيق لمحمد طارق، أسيراً لدى صنعاء اليمن دفع بوالده طارق لإعادته من معسكرات الدواعش، كونه لا يوجد لديه سواه، وتم إرساله إلى الإمارات للدراسة في كلية زايد العسكرية 2019م وتخرج منها أواخر 2021م.

وقوى الغزو والاحتلال تريد حكم اليمن بالجيل الثالث العفاشي الداعشي بعد جيل صالح وجيل طارق وأحمد علي.