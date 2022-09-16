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أخبار وتقاريرجرائم العدوان

مركز الألغام يكشف اجمالي الضحايا خلال الهدنة

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مركز الألغام يكشف اجمالي الضحايا خلال الهدنة

قال المركز الوطني للألغام إن “أعداد ضحايا الالغام والقنابل العنقودية في تزايد مستمر. وقال المركز في بيان ان حصيلة اجمالي الضحايا في 6 اشهر منذ اعلان الهدنة بلغت (324) بينهم (108) شهيدا و(216) مصابا.

وأضاف أن “للقنابل العنقودية النصيب الأكبر في حصد هذا الأعداد من المواطنين اليمنيين نتيجة الانتشار الواسع لهذه القنابل بذفعل الغارات الجوية، حيث بلغت حصيلة ضحايا القنابل العنقودية فقط عدد (75) مواطن بينهم (18) شهيد و (57) مصاب”.

يشار إلى أنه ازداد معدل سقوط الضحايا جراء مخلفات الحرب بسبب اتساع نطاق التلوث بمخلفات الحرب، وعودة النازحين إلى مناطقهم وقراهم، خلال الهدنة التي تمت في العاصمة الأردنية عمّان برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن.

وكانت الأمم المتحدة رفضت خلال الهدنة أي معالجات إنسانية فيما يخص توفير الأجهزة الكاشفة للألغام والمستلزمات اللازمة للمركز التنفيذي.

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