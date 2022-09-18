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فضيحة صهيونية.. سرقة قاعدة عسكرية صهيونية في النقب المحتل والجنود نيام

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فضيحة صهيونية.. سرقة قاعدة عسكرية صهيونية في النقب المحتل والجنود نيام

كشفت صحيفة “معاريف” الصهيونية، اليوم الأحد، عن حادثة خطيرة وقعت خلال الأسبوع الماضي في قاعدة “شبتا” العسكرية الإسرائيلية في النقب المحتل.

وذكرت الصحيفة، أن “مجهولون تمكنوا من اقتحام القاعدة العسكرية والاستيلاء على ثلاث بنادق من الجنود المشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمون”.

وعلى إثر ذلك، بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالتحقيق في ملابسات الحادث، كما تقرر منعهم من المشاركة في دورة الضباط بادعاء أنهم غير مؤهلين لتولي المسئولية عن مئات الجنود في المستقبل، بحسب الصحيفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها قواعد عسكرية إسرائيلية للسرقة في النقب المحتل، حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن كتيبة كاملة من الجيش وعدة سرايا أخرى أُجبرت على حراسة القواعد والمعدات العسكرية التابعة للجيش في النقب، خشية تعرضها للسرقة من قبل الشبان البدو.

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