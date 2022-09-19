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بالأسماء.. بدء محاكمة 10 متهمين باغتصاب 3 شقيقات بصنعاء

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بالأسماء.. بدء محاكمة 10 متهمين باغتصاب 3 شقيقات بصنعاء

حددت محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة، اليوم الإثنين، موعد جلسة محاكمة المتهمين في واقعة اغتصاب ثلاث شقيقات في صنعاء.

وأعلنت المحكمة عن تكملة كافة الإجراءات لبدء محاكمة المتهمين في قضية المجني عليهن زهور وليان وأميرة اللذان تعرضا للاغتصاب من قبل ذئاب بشرية.

واصدرت النيابة صحيفة اتهام لـ 10 متهمين بينهم 5 نساء في واقعة اغتصاب ودعارة وزنا بحق ثلاث طفلات شقيقات بالغات من العُمر زهور( 12 عام ) وليال (8 أعوام ) وأميرة (5 أعوام).

ومن بين المتهمين وفق بيان القضاء وقائمة جلسات المحكمة وسيم رزق علي الجبري وفيصل يحيى منصور الفقيه ويحيى علي العلكمي ومنير مثنى الأحمدي، وقد صدرت بحقهم أوامر “قبض قهري” في 22 فبراير (شباط) 2022.

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