ناصر قنديل: السيد عبدالملك الحوثي أسس معادلة اقليمية جديدة

أكد المحلل السياسي والاستراتيجي ناصر قنديل، ان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي اسس ظاهرة في المنطقة غير مسبوقة ومعادلة اقليمية جديدة لم يسبق لها مثيل في العالم.

وقال ناصر قنديل في مقابلة مع المسيرة بانه عندما تقراء التحليلات الغربية عن شخصية السيد عبدالملك الحوثي ان هناك معادلة إقليمية جديدة يقف وراءها لاعب جديد هذا ألاعب الجديد قائد شاب قدم نموذحاً في جميع المجالات.

واشار الى انه في الوقت الذي يقف قادة متخلفين في المنطقة مترهلين لايملكون ثقة شعوبهم بالرغم من انهم يملكون اموالا طائلة وسلطانا ومهابة وعسسا وشرطة لكنهم لا يستطيع واحد منهم ان يخرج ربع من يخرج من اليمنيين بنداء واحد تحت قصف الطيران وفي ظل الحصار والجوع.

واكد قنديل ان هذه معادلة جديدة يقرأها العدو قبل الصديق وان هناك قيادات عرب ذات قيمة فكرية وسياسية وثقافية عليه سمعهم بنفسه يقولون: انا افخر انني في وطن خرج منه السيد عبدالملك الحوثي.. وعلى كل اليمنيين ان يفخروا بانهم ينتمون الى بلد خرج منه السيد عبدالملك الحوثي.