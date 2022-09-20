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إتصالات مجانية ضمن خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي “يمن فورجي” yemen4g التي سيتم تدشينها غدا

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يمن فور جي.. إتصالات مجانية لجميع المواطنين ضمن خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي “يمن فورجي” yemen4g التي سيتم تدشينها غدا

بشرت “شركة يمن نت” جميع اليمنيين بتوفير اتصالات مجانية غير محدودة داخل الشبكة واتصالات مجانية محدودة خارج الشبكة ضمن خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g.

واليكم الان خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g

الباقات الأساسية في يمن فورجي

أولاً : الباقات الأساسية وهي 6 باقات كما يلي :

1_ باقة 15 G الاشتراك الشهري 2400 ريال
بدون دقائق اتصال خارج الشبكة

2_ باقة 25 G الاشتراك الشهري 4000 ريال
50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

3_ باقة 60 G الاشتراك الشهري 8000 ريال
50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

4_ باقة 130 G الاشتراك الشهري 16000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

5_ باقة 250 G الاشتراك الشهري 26000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

6_ باقة 500 G الاشتراك الشهري 46000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

بالنسبة للاتصال داخل نطاق الشبكة فهي غير محدودة في جميع الباقات

مودمات يمن فورجي

ثانياً : المودمات وهي نوعان

1_ المودم نوع Outdoor

يناسب الشركات والجهات الحكومية والمولات التجارية الكبيره والمصانع التي توزع الانترنت في شبكة داخليه، ويتميز هذا المودم بادائة العالي و بسرعة عالية وتغطية لاسلكية كبيرة بواسطة اربع موجهات للشبكة تثبت على المودم كما يستطيع تغطية من 150 إلى 300 متر وكذلك ربط 57 جهازًا كحد أقصى وذلك في وقت واحد.

كما يمكن تركيبة في الأجواء الخارجية كاسطح المنازل وغيرها لانة مقاوم للحرارة والرياح وعازل لمياة الامطار
الصورة المرفقة للتوضيح فقط سعرة قد يصل إلى 130 الف ريال.

2_ المودم نوع Indoor

يعتبر مناسباً للمنازل والشركات الصغيرة والمحلات التجارية، وسعرة قد يصل إلى 32 الف ريال.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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