التفاصيل بالفيديو.. القوة الصاروخية تزيح الستار عن 10 صواريخ جديدة “محلية الصنع” في عرض اليوم العسكري

أزاحت القوة الصاروخية، الستار عن 10 صواريخ جديدة “محلية الصنع”، والتي تم كشفها خلال العرض العسكري الذي تم اليوم في ميدان السبعين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر.

أنواع الصواريخ التي تم الكشف عنها

– صاروخ “بدر2″، قصير المدى ويعمل بالوقود الصلب.

– صاروخ “بدر3″، متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب.

– صاروخ “حاطم” الباليستي، بعيد المدى ويعمل بالوقود الصلب.

– صاروخ “قدس 3″، كروز مجنح، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويتميز بقدرته على التخفي عن الإلتقاط الراداري.

– صاروخ “فلق” الباليستي، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويحمل رؤوسا عدة.

– صاروخ “كرار” الباليستي، بمدى 300 كم، يعمل بالوقود الصلب بنظام توجيه ذكي ووزن رأسه الحربي نصف طن.

– صاروخ معراج “أرض – جو”، مطور من صاروخ بدر 1-P، يعمل بالوقود الصلب، وبنظامين حراري وراداري، لا يتأثر بالتشويش.

– صاروخ “البحر الأحمر” أرض – بحر، مطور من صاروخ سعير، يعمل بنظامين حراري وراداري، ويمتاز بسرعته العالية.

– صاروخ “محيط” أرض – بحر”، مطور من صاروخ قاهر 2M، يعمل بالوقود الصلب والسائل ويتميز بقدرته العملية في كل الظروف الجوية.

– صاروخ “عاصف” أرض – بحر، يعمل بالوقود الصلب، وبنظام توجيه وتحكم ذكي، ويتجاوز وزن رأسه الحربي نصف طن.