المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. معاودة قصف غارات عنيفة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن(الأماكن المستهدفة)

عاجل الآن.. معاودة قصف غارات عنيفة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن(الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، صباح اليوم الأحد، 2 ديسمبر 2022م، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارات عنيفة وسط الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء، وسط تحليق مستمر.

جرائم مستمرة

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفاً شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد في تماهي كبير من المجتمع الدولي وسط دعم أمريكي واسع للعدوان.

ففي صعدة أستشهد 4 مواطنين وجرح 4 آخرين بنيران أسلحة العدوان السعودي التي استهدفت منازلهم في منطقة الرقو الحدودية، ووصل جثمان مواطن و3 جرحى من الرقو إلى هيئة المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة إثر قصف للجيش السعودي.

وفي شبوة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 19 غارة على مديرية عسيلان، أما في مارب شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 6 غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي، و3 غارات على مديريتي صرواح والجوبة.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 14 غارة على المحافظة منها 7 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، و4 غارات على منطقة المدافن بمديرية الظاهر، و3 غارات على الأجاشر قبالة نجران.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

وفي الحديدة أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات عن 136 خرقاً لقوى العدوان خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية و5 غارت لطيران العدوان التجسسي و3 تحليق طيران حربي و 24 طائرات تجسسي في اجواء الجراحي والفازة وحيس والجبلية، و25 خرق بقصف مدفعي لعدد 67 قذيفة و 75 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.