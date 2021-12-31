المشهد اليمني الأول

أدانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، أية محاولة لاستهداف الساحة الجمركية بالسوادية بمحافظة البيضاء أو التهديد بقصفها.. محذرة في بيان لها اليوم الجمعة ، من تداعيات أية استهداف قد يطال العاملين أو الناقلات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والدوائية، وما سينتج عنه من حرمان المواطنين من احتياجاتهم الضرورية.

ونفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، مزاعم العدوان التي تحدثت عن استحداث مركز جمركي داخل معسكر في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء واستخدامه لأغراض عسكرية.

وأكدت في بيانها عدم صحة تلك المزاعم؛ وأن ساحة الجمارك في السوادية هي ساحة مدنية أُنشأت في العام 2019م وتم إبلاغ الأمم المتحدة بطبيعة تلك الساحة التي تعد شرياناً رئيساً لتدفق الغذاء لشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني.

ودعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف تلك التهديدات ومنع عملية الاستهداف المحتملة لمركز عفار الجمركي وما قد يتسبب به من مضاعفة لمعاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.. مؤكدة أن أي استهداف للبنية التحتية يخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.