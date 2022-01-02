المشهد اليمني الأول

رحب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بتصريحات إعلامي مصري شهير عن رغبته في زيارة العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الحوثي في تدوينة على منصة (تويتر): “الإعلامي المصري الأشهر محمود سعد يتمنى المجيء الى صنعاء إذا ما تهيأت له تأشيرة ويتمنى توقف الحرب”.

مضيفاً: “نقول له تأشيرتك جاهزة وضيافتك مفتوحة”.

وكان الصحفي المصري محمود سعد، أعرب في بث مباشر عبر برنامج تيك توك ، عن حزنه العميق لما يتعرض له اليمن من حرب تشنها السعودية.

وسخر سعد من الازمة التي اختلقتها السعودية مع لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الرافضة للحرب على اليمن، وضغط الرياض على بيروت من خلال قطع العلاقات وايقاف الواردات اللبنانية إلى السعودية، لاجبار قرداحي على الاستقالة من منصبه.

وقال: “نكتفي بهذا فلنا في جورج قرداحي أسوة !!”.

وتحدث الاعلامي المصري عن تمنيه زيارة اليمن مع أسرته وخاصة مدينة صنعاء القديمة التي وصفها بالساحرة ، مؤكداً أنه سبق وزارها في مهمة صحفية .

يشار إلى منع التحالف مئات الصحفيين والصحفيات الدوليين من الوصول إلى اليمن، في محاولة للتغطية على انتهاكاته التي ارتكبها طوال نحو 7 سنوات من العدوان على اليمن.