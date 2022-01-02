المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محلي بمحافظة البيضاء أن طيران العدوان شن 7 غارات على منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية، وأخريتان على منطقة القنذع في مديرية نعمان.

وأكد المصدر إصابة 3 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة قات بمديرية نعمان، وسط تحليق مستمر في أجواء المحافظة حتى اللحظة.

وكانت مصلحة الجمارك في صنعاء جددت التأكيد ان ساحة السوادية هي ساحة جمركية قديمة تم انشاؤها في منتصف العام 2019م و يتم استخدامها منذ ذلك الوقت كساحة جمركية بعلم الأمم المتحدة لأغراض مدنية بحتة تخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

واستنكرت المصلحة إطلاق تحالف دول العدوان تهديده مساء الأحد عبر وسائل الإعلام التابعة له بأنه سيقوم باستهداف ساحة السوادية التابعة لمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء.

ولفت البيان إلى ان المصلحة سبق ان نفت ما ذهب إليه تحالف العدوان في تهديده الذي أطلقه مساء يوم الخميس الماضي حول الموقع ، مؤكدا ان وسائل الإعلام المختلفة قامت بالنزول إلى هذه الساحة ودحض أكاذيب وأباطيل العدوان.

وذكر البيان أن هذا الموقع سبق وأنه تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء حال إنشائه وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019م وتم استهدافه من قبل بتاريخ 3 مايو 2020م.

وحملت المصلحة ، تحالف العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية ما قد يلحق من العواقب الكارثية والخسائر في أرواح المدنيين في حال استهداف ساحة السوادية .

واشارت إلى ان الساحة مكتظة بالسائقين والمواطنين وعمال وغيرهم ، والكثير من البضائع والممتلكات العامة والخاصة.

واكدت ان جمرك السوادية يُعد من الأماكن المدنية التي تُجرم استهدافها القوانين والمواثيق الدولية، داعية وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى النزول إلى الموقع ومعاينته ونقل الحقيقة إلى العالم.