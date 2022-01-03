المشهد اليمني الأول

أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء الركن محمد القادري اليوم الإثنين، أنه تم تحذير تحالف العدوان أكثر من مرة أن كل تحركاتهم مرصودة.

وفي مداخلة له مع قناة “المسيرة”، أوضح اللواء القادري أن السفينة الإماراتية العسكرية دخلت المياه اليمنية منتصف ليل أمس، منوها إلى أن سواحلنا ليست للنزهة ونحن نراقب السفينة منذ مدة.

وقال: “نحن من نحمي المياه الدولية والجميع شاهد زيف العدوان أن السفينة ليست طبية وكانت في طريقها إلى ميناء المخاء”.

وشدد على أن من يتجرأ أن يدخل مياهنا الإقليمية بدون الإجراءات المتعارف عليها دوليا فسنوقفه عند حده.