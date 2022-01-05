المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. صدور قرار جمهوري من صنعاء يلزم كافة الموظفين للقطاعين العام والمختلط بهذا الأمر، صدر قـرار جمهوري من صنعاء يلزم كافة الموظفين للقطاعين العام والمختلط بهذا الأمر

صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2022م بشأن الموافقة على الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المعدلة.

تضمن القرار ثلاث مواد على النحو التالي:

مادة (1) الموافقة على الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بصيغتها المعدلة.

مادة (2) تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على المستوى المركزي والمحلي بالعمل وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية في إعداد الخطط التنفيذية السنوية والخطط الاستراتيجية.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.