المشهد اليمني الأول

أقيم في العاصمة اليمنية صنعــاء احتفال كبير استقبالا وتكريما لمنتخب الناشئين لكرة القدم الفائز بكأس بطولة غرب آسيا، بحضور غفير للجماهير في ملعب مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة الى كبار المسؤولين في حكومة صنعــاء.

ودخل اللاعبون على حافلة مكشوفة فيما حاطت الجماهير بالحافلة استقبالا للمنتخب ودخلت الملعب وسط هتافات جماهيرية ولوح اللاعبون بالأعلام الوطنية ورددوا الهتافات مع الجماهير.

وامتلأت المدرجات بالآلاف من المواطنين الذين وصلوا إلى الملعب مبكراً قبيل ساعات من مجيء المنتخب لتكريمه.

وتخلل الحفل الجماهيري الحاشد، فقرات إنشادية وعرض عن مسيرة المنتخب الوطني للناشئين واستعداداته لبطولة غرب آسيا التي أحرزها عن جدارة واستحقاق.

وكانت الجماهير الحاشدة قد استقبلت حافلة المنتخب مساء أمس على مداخل صنعــاء، بموكب كبير استمر من المساء حتى ما بعد منتصف الليل، بعد دخولهم مناطق حكومة الإنقاذ الوطني يوم الإثنين وسط ترحيب واستقبال وحفاوة كبيرين لم يتلقاها المنتخب في المناطق المحتلة، إذ تعرض لاعبي المنتخب لدى وصولهم عدن الجمعة الماضية لمضايقات أبرزها الانباء التي تحدثت عن تهجم مسلحي مرتزقة الإمارات على اللاعب “سعيد العولقي” لرفضه نزع علم اليمن من صدره.

الفرحة في صنعــاء “غيـــــــــــــــــــر”

وأكد لاعبوا المنتخب أن الفرحة في العاصمة صنعاء كانت مختلفة، حيث أكد لاعب المنتخب الوطني للناشئين “عصام ردمان” أنهم حظوا باستقبال واحتشاد في كل مكان، لكن خروج المواطنين في صنعاء بعز البرد لاستقبالهم كان له وقع وأثر كبير لا يوصف.

وأكد الكابتن عصام أن الفرحة في صنعــاء “غيــــــــــــــــر”، وأن شعوره لا يمكن وصفه بأي عبارات.

وحاولت السعودية منع المنتخب من العودة إلى الداخل اليمني في محاولة لكسر فرحة اليمنين بالفوز على منتخبها في النهائي، ومولت السعودية رحلة مكوكية للمنتخب من الدمام إلى الدوحة ومن ثم القاهرة قبل أن تسمح له بالعودة إلى اليمن على وقع انتقادات واسعة.

حضور وتكريم رسمي

وفي الحفل الجماهيري الحاشد الذي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وعدد من الوزراء وأمين العاصمة، أشاد محمد علي الحوثي والوهباني والرهوي، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب والذي أفرح الشعب اليمني.

ونوهوا بدور الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين ودخولهم البطولة بمعنويات الأبطال رغم الفوارق في الإمكانيات مقارنة بالمنتخبات المنافسة.

وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على هذا المنتخب وتسخير ما هو متاح لتمكين المنتخب من تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الخارجية، رغم ما تعرضت له البنية التحتية للقطاع الرياضي من تدمير ممنهج من قبل العدوان.

وعقب الحفل كرّم أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء والوزراء، أعضاء بعثة المنتخب الوطني، بجوائز مالية وعينية نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب.