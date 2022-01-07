المشهد اليمني الأول

“خاص”

رهائن الجنس الموثق بصمت الابتزاز لبيع الأوطان والقيم في سوق النخاسة اليهودية لتقسيم اليمن أرضا وانسانا

في بداية العدوان قال الخائن هادي سيرفع علم الجمهورية اليمنية في جبال مران صعدة وهو مرفوع، وزعيم فتنة الثاني من ديسمبر 2017م ومن بعده طارق عفاش وأحمد علي ونسخ مؤتمر الإمارات والقاهرة والرياض قالوا انهم الجمهورية والجمهورية هم.

وتحالف العدوان قال أنه سيعيد الجمهورية من القصر الملكي السعودي الإماراتي القطري من قصر حريم السلطان العصماني، وقال عواجيز اليسار القومي والماركسي بالكهنوت والسلالة والإمامة والملكية وخطر المشروع الإيراني الفارسي.

واليوم التكفير الوهابي بنسخة الامارات أقزام العمالقة بحرق علم الجمهورية اليمنية ورفع علم التشطير، وزعيم تنظيم القاعدة التكفيرية بنسخة السعودية الإرهابي “خالد باطرفي” يدوس على علم اليمن ويعين الإرهابي المصري ابو الحسن من اصل يهودي لقيادة المعارك في مأرب.

وأصحاب المشاريع المناطقية يرفعون أعلام الفدرلة في الجغرافيا المُحتلة بالعصابات العنصرية المناطقية التكفيرية التي انتجها ودربها ومولها وسلحها العدوان الرباعي.

وأصحاب مقاطع فيديو الجنس الموثق والمال المدنس من عسكر وساسة وتجار الكلمة ومشايخ الفتاوى والحبة السوداء ليس بصمت الرضا الصهيوني، بل يعتبرون ذلك حرحرة بأعلام التشطير والفدرلة وبرعاية اعلام دول العدوان الرباعي الأمريكي والانجليزي والسعودي والاماراتي ومعهم القطري التركي.

يتاجرون بالأوطان والقيم والمبادئ والدين مقابل عدم افتضاحهم ولميدان اولي قوة وبأس شديد ولميدان الجيش واللجان الشعبية فعل آخر في يومنا هذا في شهرنا هذا في عامنا هذا بعون القوي العزيز انه على كل شيء قدير

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

8 يناير 2022م