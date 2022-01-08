المشهد اليمني الأول

يواصل تحالف العدوان السـعودي الأمريكي ومرتزقته ارتكاب جرائمهم في عدد من المحافظات اليمنية، مضيفين لسجلهم المزيد من الجرائم الوحشية.

ففي محافظة تعز استشهدت طفلتان وامرأتان وأصيبت طفلتان، اليوم السبت، إثر قصف مرتزقة العدوان السـعودي الأمريكي لمنازل المواطنين بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر محلي عن استشهاد طفلتين وامرأتين وإصابة طفلتين بجروح نتيجة قصف مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين بالمدفعية في وادي رسيان بمديرية مقبنة.

وكان قد ارتقى في وقت سابق عدد من الشهداء وأصيب آخرين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منازل المواطنين في وادي رسيان بمقبنة.

وفي محافظة صعدة استشهد مواطنين اثنين وأصيب آخرين في غارات شنها طيران العدوان على محيط مدينة صعدة.

أكثر من 84 غارة

شن طيران العدوان السـعودي الأمريكي اليوم السبت، عشرات الغارات في تصعيد مستمر على عدد من المحافظات.

ففي شبوة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 48 غارة منها 16 على مديرية عين، و5 غارات على مديرية حريب و27 غارة على مديرية بيحان.

وفي مارب شن طيران العدوان الأمريكي السـعودي 14 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، و5 غارات على مديريتي صرواح والجوبة.

أما في حجة فشن طيران العدوان 6 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس، وفي صعدة شن طيران العدوان غارة على مجازة الغربية بمحور عسير.

وفي الحديدة شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية التحيتا، وفي الجوف شن طيران العدوان غارتان على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.

يشار إلى شن طيران العدوان، أمس الجمعة، 68 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات شبوة ومأرب وحجة والجوف أسفرت عن ارتقاء شهيد واصابة آخرين.

خروقات مستمرة لاتفاق السويد

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم السبت، رصد 138 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية، و7 غارات لطيران استطلاع مسلح وتحليق طائرتين حربيتين و20 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشارت المصدر إلى أن الخروق تضمنت 27 خرقا بقصف مدفعي لعدد51 قذيفة و79 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.