المشهد اليمني الأول

وزعت القــوات المسلحة اليمنية، صورا ووثائق تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية عبر سفينة الشحن العسكرية الإماراتية “روابي” خلال الفترة الماضية.

وأظهرت الصور نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة “روابي” بتاريخ 4 نوفمبر 2021م.

كما كشفت الصور عن نقل تحالف العدوان لأسلحة وزوارق حربية على متن السفينة “روابي” عبر المياه الإقليمية بتاريخ 21 نوفمبر 2021.

وعرضت القــوات المسلحة، وثائق تضمنت خريطة لأماكن الشحنة العسكرية بتاريخ 21 نوفمبر 2021 في سفينة “روابي” الإماراتية وتقريراً عن وصولها إلى سقطرى ومغادرتها بتاريخ 21 و 22 نوفمبر من العام المنصرم.

كما أظهرت الصور التي وزعتها القــوات المسلحة تفاصيل شحنة عسكرية للعدوان في سفينة “روابي” الإماراتية بتاريخ الخامس من ديسمبر 2021، وتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

ونفذت السفينة روابي رحلات منتظمة بعضها متعدد المسارات لصالح قوات تحالف العدوان، إحدى الرحلات ضمت شحنتها معدات عسكرية تضم زوارق وجيبات مدرعة وكونتيرات للجنود تابعة للقوات الملكية السعودية.