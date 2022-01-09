المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. بدء صرف بدل انتقالات المتطوعين في المدارس غداً الإثنين “تعرف على الشروط الجديدة”

بدء صرف بدل انتقالات المتطوعين في المدارس غداً الإثنين

أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم في العاصمة اليمنية صنعاء، بدء صرف بدل انتقالات المتطوعين العاملين في المدارس اعتباراً من غد الإثنين.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق حسين جبل في تصريح له أن عملية الصرف ستستمر حتى الـ ٢٢ من الشهر الجاري وستشمل المتطوعين بمدارس أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، حجة، عمران، صعدة، المحويت، البيضاء ومأرب.

وذكر أن آلية الصرف ستتم كل في إطار مديريته، مشيراً إلى أنه سيتم الصرف لبقية المحافظات بعد اسبوع عقب استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبيانات المتطوعين في مدارسها.

وأكد جبل، أنه سيتم صرف بدل انتقالات العاملين الثابتين في المدارس الذين تم الصرف لهم مسبقاً، فور استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة لهم، مبيناً أنه يتم حالياً العمل على معالجة بياناتهم ومطابقة جميع وثائق الصرف السابقة ليتم اعتمادها في عمليات الصرف اللاحقة .