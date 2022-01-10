المشهد اليمني الأول

أدى قصف العدوان السعودي الأمريكي على شبكات الاتصالات إلى قطع خدمات الاتصالات عن عدة مناطق في محافظة صعدة.

وأكد مصدر محلي في صعدة أن استهداف العدوان المتواصل لشبكات الاتصالات قطع خدمات الاتصالات عن مناطق متعددة في المحافظة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين، غارة على شبكة الاتصالات في جبل عجلة بمديرية حيدان صعدة، واستهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سحار, بثلاث أربع غارات شبكة الاتصالات في منطقة العبدين.

ودمر طيران العدوان خلال اليومين الماضيين عدة شبكات للاتصالات في محافظات صعدة وعمران والجوف.

وأدانت وزارة الاتصالات استهداف طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي لشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظات صعدة وعمران والجوف.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، إن استهداف شبكات الاتصالات يكشف قبح أفعال العدوان وأهدافه الإجرامية الخبيثة ضد شعبنا ومقدراته وحرمانه من كل الخدمات الضرورية، موضحة أن استهداف العدوان لخدمات الاتصالات ومنشآتها يحرم عشرات الآلاف من المواطنين للخدمات الأساسية للاتصالات ويضاعف معاناتهم.

وحملت دول العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استهداف منشآت الاتصالات وما يترتب عليها، مستنكرة في الوقت ذاته صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن جرائم العدوان وتماديه في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية.