المشهد اليمني الأول

أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم إيقاع الحـجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين الفارين من وجه العدالة في قضية الـ 188 متهما بالتزوير والبسط على أراضٍ في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

كما أقرت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز، مخاطبة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بحجز جميع أموال الفارين والتعميم على الشركات المصرفية لـ الحـجز على حساباتهم وأرصدتهم وموافاة المحكمة بما تم الحـجز عليه.

كما جرى خلال الجلسة مواجهة خمسة من المتهمين بقرار الاتهام وأدلة الإثبات ،واستمعت المحكمة إلى ردود ودفوع بعض المتهمين وألزمت النيابة بالرد عليها في الجلسة القادمة.

وكانت المحكمة الجزائية بدأت، في العاشر من نوفمبر الماضي، أولى جلساتها في هذه القضية، حيث قام الـمتهمون فيها خلال الفترة 2004 – 2021م ، بتزوير محررات للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، إلى جانب استعمال محررات اصطنعوا بموجبها عدة محررات بيع وشراء الأراضي نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة بمناطق “الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة”، في أمانة العاصمة ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.