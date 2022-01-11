المشهد اليمني الأول

أسقطت الدفاعـات الجوية اليمنية، طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينغ لونغ2) تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة التجسسية التابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين.

وكانت قد تمكنت الدفاعـات الجوية اليمنية يوم الـ 5 من يناير الجاري من إسقاط طائرة من الطراز عينه تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

يشار إلى تمكن الدفاعات الجوية اليمنية خلال العام 2021م من اسقاط أكثر من 22 عملية اسقاط لطائرات تجسس مقاتلة منها “وينج لونج وسي اتش4 وسكان ايجل2 وام كيو9 وكاريال وآر كيو20 “، بالإضافة لتمكنها من اسقاط أكثر من 64 طائرة تجسس صغرة”.، فضلاً عن تنفيذها 1025 عملية تصدي وإجبار على المغادرة.